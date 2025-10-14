El autor del tiroteo de este lunes en Marbella reconoce los hechos: la matrícula de su coche llevó a la Policía hasta él

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado este martes ante la prensa que el joven de 20 años detenido en Algeciras como el presunto autor de un tiroteo en Marbella, el pasado lunes de madrugada, ha reconocido los hechos.

El joven disparó contra un hombre de 38 años que se encuentra fuera de peligro. El delegado ha explicado que se hizo un seguimiento muy escrupuloso por parte de la Policía Nacional, también contactando con la Policía Local con la identificación de una matrícula, que fue la que llevó, precisamente, a la detención de este joven, "una persona que ha reconocido que, efectivamente, fue el autor de estos disparos", ha expuesto.

Fernández ha añadido que en este suceso, que ocurrió en la madrugada de este pasado lunes en el entorno del Palacio de Congresos de Marbella, "se produjeron varios disparos, que afortunadamente no provocaron lesiones graves en la víctima".

Según han confirmado fuentes consultadas, el tiroteo se produjo mientras el herido abría la puerta de un inmueble. "Lo importante es que está detenido el presunto autor material de estos disparos, y a disposición, lógicamente, policial e inmediatamente a disposición judicial", ha concluido.