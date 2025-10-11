Hallan muerto a un hombre de 60 años en San Pedro Alcántara

Un hombre de 60 años ha sido hallado sin vida este pasado viernes en la zona del puente del río Guadaiza, en San Pedro Alcántara (Marbella), según han confirmado fuentes de Emergencias 112.

A las 06.45 horas del 10 de octubre, el 112 recibió un aviso alertando de la presencia de un varón tendido en el suelo.

Los servicios de emergencias movilizaron a efectivos del 061, así como agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar.

Según las mismas fuentes, los servicios sanitarios confirmaron a su llegada que el hombre ya había fallecido. El cuerpo no presentaba signos de violencia y se desconocen las causas exactas del deceso.