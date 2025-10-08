Se pelea con los empleados de un restaurante de Marbella y apuñala en el pecho al cocinero: ha sido detenido

Montó un revuelo en el restaurante donde se encontraba para recoger un pedido, apuñaló a uno de los trabajadores y luego se dio a la fuga. Ahora la Policía Nacional ha conseguido arrestarlo y ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.10 horas de este pasado jueves, 2 de octubre, según ha adelantado Sur. Al parecer, previo a la agresión, el presunto autor de los hechos había realizado un pedido en el establecimiento.

El hombre inició una discusión con los empleados del local y, posteriormente, atacó al cocinero, de 40 años, a quien apuñaló en el pecho, dándose luego a la fuga.

El responsable del lugar fue quien trasladó al herido al centro de salud, aunque, finalmente, fue evacuado al hospital. No se teme por su vida.