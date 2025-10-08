Imagen de una patrulla de la Policía Nacional remitida a los medios. Policía Nacional

Marbella

Se pelea con los empleados de un restaurante de Marbella y apuñala en el pecho al cocinero: ha sido detenido

Los hechos ocurrieron sobre las 00.10 horas de este pasado jueves, 2 de octubre.

Publicada
Actualizada

Montó un revuelo en el restaurante donde se encontraba para recoger un pedido, apuñaló a uno de los trabajadores y luego se dio a la fuga. Ahora la Policía Nacional ha conseguido arrestarlo y ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.10 horas de este pasado jueves, 2 de octubre, según ha adelantado Sur. Al parecer, previo a la agresión, el presunto autor de los hechos había realizado un pedido en el establecimiento.

El hombre inició una discusión con los empleados del local y, posteriormente, atacó al cocinero, de 40 años, a quien apuñaló en el pecho, dándose luego a la fuga.

Una imagen de la intervención policial.

El responsable del lugar fue quien trasladó al herido al centro de salud, aunque, finalmente, fue evacuado al hospital. No se teme por su vida.