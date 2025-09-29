Cuenta atrás para la construcción de la nueva Escuela de Música y Danza de Marbella: va a costar 6 millones

Los vecinos de Marbella pueden empezar a contar ya los meses para ver levantada la nueva Escuela de Música y Danza de la localidad.

Tras poner en marcha el concurso para la construcción de este equipamiento, el Ayuntamiento marbellí acaba de formalizar el contrato de ejecución de los trabajos con la empresa Construcciones Majoin.

El precio de adjudicación supera levemente los 6 millones de euros. El plazo de desarrollo de la actuación ronda los 20 meses. Esto permite pensar en que la escuela sea una realidad en la primera mitad de 2027.

La intervención toma como referencia el diseño elaborado por el estudio Huete Arquitectos, que recibió el encargo años atrás. Es el mismo despacho que pone su firma al nuevo estadio de fútbol proyectado en la localidad.

De acuerdo con la propuesta arquitectónica, en la fachada o envolvente del futuro edificio se ha esquematizado la representación MIDI de una canción que a su vez permitirá la iluminación en los espacios interiores. Lejos de las planeadas bidimensional se opta por una formalización tridimensional en forma de una lámina ascendente.

El conjunto dispondrá de una cubierta visitable, "que nace en el punto en el que el edificio está en contacto con la tierra y que va ascendiendo acompañando el movimiento creciente del volumen hasta llegar a su culminación en el punto en el que se ha ubicado un acceso a la sala de usos múltiples como representación del fin último del aprendizaje".

Esto hace que la cubierta se disponga como un espacio urbano de convivencia a modo de plaza pública.

El equipamiento contará con un vestíbulo principal; el espacio de expresión artística, incluyendo sala polivalente y patio central; el ala de música; el ala de danza; la plaza superior, y los aparcamientos.

El proyecto busca renovar el equipamiento ya existente en San Pedro Alcántara, que dispone de instalaciones localizadas de forma dispersa en diferentes puntos del distrito (antigua Carpa de Feria, Centro Cultural de la Plaza de la Libertad, Trapiche del Guadaiza, Rosa Verde…).

"Las instalaciones actuales, además de presentar gran dificultad logística para su gestión administrativa y educativa, no reúnen las condiciones adecuadas para el desempeño de las actividades descritas desde el punto de vista dotacional, acústico, de instalaciones, arquitectónico", exponen desde el equipo de gobierno marbellí. De este modo, el nuevo complejo concentrará en un mismo espacio todos los usos ahora repartidos.