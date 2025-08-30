Marbella planea eliminar su mayor punto negro de tráfico con un tercer carril en la A-7 entre Puerto Banús y San Pedro

Marbella da un paso decisivo hacia la mejora de su sistema general de movilidad con un ambicioso paquete de 15 actuaciones viarias distribuidas por todo el término municipal.

Estas propuestas, localizadas en el Esquema de Elementos Estructurantes del Plan General, buscan transformar los actuales flujos de tráfico, resolver disfuncionalidades estructurales en la A-7 y AP-7 y favorecer una movilidad más segura, fluida y sostenible, tanto para residentes como para visitantes.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la creación de un nuevo enlace completo con la AP-7 junto al Hospital Costa del Sol, que permitirá desviar tráfico de largo recorrido desde la A-7 y mejorar la accesibilidad al equipamiento sanitario.

También se plantea completar el enlace entre la A-7 y la carretera de Istán, actualmente resuelto solo en un sentido, para eliminar cuellos de botella y aliviar la presión sobre el nudo de Cristamar.

Otra de las actuaciones más relevantes es la reordenación integral del tramo entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara, el punto negro más grave de la movilidad en Marbella.

Aquí se proyecta la implantación de un tercer carril y nuevas vías de servicio, además de eliminar accesos directos peligrosos y la creación de vías de servicio paralelas, tanto en sentido Cádiz–Málaga como Málaga–Cádiz.

Se trata de un punto crítico, especialmente delicado por el volumen de tráfico urbano, interurbano y turístico que soporta a diario, con frecuentes episodios de congestión y una configuración viaria obsoleta.

Detalles de la actuación

El tramo objeto de intervención comprende desde el PK 1053+900 hasta el 1051+050 de la A-7. Aquí confluyen seis accesos directos que generan importantes interferencias en el tronco principal de la autovía, con un impacto directo en el nivel de servicio y la seguridad vial.

Para resolver este cuello de botella, se propone una ampliación de plataforma de la A-7 de los actuales 20–22 metros hasta una sección de 28–30 metros, que permita incorporar un tercer carril básico por sentido. Esta medida se acompaña de la prolongación y adaptación de los carriles de aceleración y desaceleración existentes y la implantación de carriles de trenzado, mejorando de forma sustancial los movimientos entre enlaces.

Además, el plan contempla la reordenación completa de los accesos urbanos mediante nuevas vías de servicio. En el tramo entre Nueva Andalucía y San Pedro (sentido Málaga–Cádiz), se eliminarán tres accesos directos que serán interceptados por una vía de servicio continua.

En sentido opuesto (Cádiz–Málaga), se propone dar continuidad a una de las vías de servicio existentes desde el PK 1052+150, absorbiendo los accesos actuales y conectando con la rotonda sur del enlace de Nueva Andalucía. En el tramo entre Nueva Andalucía y Puerto Banús se eliminarán también accesos hacia el Casino de Marbella y desde la avenida de Lola Flores.

Otras actuaciones complementarias

La ejecución del tercer carril implicará intervenciones sobre infraestructuras existentes, como la ampliación del tablero del paso superior sobre el río Guadaiza.

Asimismo, se propone una mejora del trazado del eje viario, actualmente con geometría deficiente, y una posible reordenación de la sección viaria sacrificando uno de los carriles infrautilizados en sentido contrario.

Este rediseño de la A-7 se verá reforzado por la mejora de la conectividad urbana interna entre Nueva Andalucía y San Pedro, mediante un nuevo vial urbano que conecte directamente la rotonda norte del enlace de San Pedro con la avenida Oriental, facilitando la circulación entre barrios sin depender del tronco de la A-7.

Por otro lado, el nuevo PGOU aborda el viario urbano, recogiendo la semipeatonalización de la Avenida Ricardo Soriano, eje central de Marbella, para potenciar la conexión peatonal y ciclista entre el centro histórico y el paseo marítimo, y se anuncia una reordenación completa de la Avenida Huerta de los Cristales, clave para absorber futuros incrementos de tráfico inducidos por el nuevo Estadio Municipal.

También se prevé una actuación estratégica en la carretera A-355, en la zona del futuro Palacio de Justicia, y la duplicación de la calzada de la A-397, ya cedida al municipio, como parte de la Ronda Urbana de San Pedro Alcántara.