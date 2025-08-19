"Lo sentimos de corazón": las sinceras disculpas de Manuel Carrasco por el caos de su concierto en Marbella

Manuel Carrasco ha vuelto a mostrar por qué es uno de los artistas más queridos del actual panorama musical en España.

Después de su esperado concierto en Marbella, donde alrededor de 30.000 personas disfrutaron de su directo pero también sufrieron el colapso en los accesos y problemas de visibilidad en el recinto, el onubense se ha dirigido a su "Pueblo Salvaje" con un mensaje de gratitud y autocrítica.

"Queremos daros las gracias por la fuerza con la que vivisteis el concierto de Marbella", ha escrito en sus redes sociales, reconociendo al mismo tiempo que la experiencia no fue todo lo cómoda que debería.

El artista de Isla Cristina no ha querido esquivar las críticas generadas en torno a la organización de su concierto.

"Cuando un artista acepta tocar en un recinto, lo hace confiando en que cuenta con las condiciones de accesibilidad y visibilidad adecuadas. Aun así, entendemos que muchas y muchos lo habéis pasado regular y no queremos mirar hacia otro lado", señala, lamentando "el sabor agridulce de algunos".

"Queremos pediros disculpas si algo no salió como esperabais. Lo único que podemos prometer es que seguiremos cuidando cada detalle para que lo que os llevéis a casa sea siempre la mejor experiencia posible", afirma.

El gesto de sinceridad y humildad ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, que no dudaron en aplaudirle.

"Esto te hace aún más grande", "Tu humildad te define" o "Esto no depende de ti, eres un grande", fueron algunos de los comentarios más repetidos. Incluso quienes criticaron la organización destacaron que "valió la pena" gracias al directo del artista.

Lejos de empañar su trayectoria, la disculpa ha reforzado la conexión de Carrasco con su público. No faltaron voces que ya miran a escenarios de mayor magnitud: "El próximo en La Rosaleda y la llenas tres veces", apuntaba una seguidora.

Con este gesto, Manuel Carrasco consolida una vez más su imagen de artista cercano, capaz de reconocer errores y, al mismo tiempo, mantener intacta la complicidad con los miles de fan que le acompañan en cada cita.