22.000 libras recaudadas para Harry, el joven británico que quedó crítico tras caer de un balcón en un hotel en Marbella

Harry había venido a pasar unos días de vacaciones en la Costa del Sol con tres amigos desde Reino Unido. Eligieron el novedoso hotel Hard Rock de Marbella para alojarse durante esos días.

Sin embargo, el final de estos días de descanso no fue el que más deseaban después de que Harry cayera accidentalmente por el balcón de la habitación que compartían.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la mañana del día 25 de mayo. La Policía conocía a esa hora que un joven había caído desde una primera planta del citado hotel en calzoncillos y que se encontraba en estado grave por el impacto, ya que la altura de esa planta es equivalente a la de un tercero, aproximadamente.

La habitación daba a la calle, por lo que de inicio el balconing se descartó de inmediato como principal hipótesis.

No se apreciaban indicios de intencionalidad, no había una piscina bajo el balcón y sus amigos dormían, por lo que los investigadores se inclinaron por el suceso accidental, probablemente por los efectos del alcohol tras pasar una noche de fiesta, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

Cuando llegaron los sanitarios, Harry estaba en un muy mal estado. Tuvo que ser trasladado de urgencias al Hospital Regional de Málaga capital, donde entró en la UCI luchando entre la vida y la muerte.

Sus amigos fueron conocedores de lo que había ocurrido cuando los agentes de la Policía Local pegaron a su puerta y les explicaron el accidente de Harry.

Ahora se han volcado con él y su familia. Están recaudando fondos para costear los tratamientos que, probablemente, necesitará de por vida.

Así lo explican en una publicación de GoFundMe: "Se encuentra en coma inducido con lesiones que ponen en peligro su vida: hemorragia cerebral, múltiples fracturas en todo el cuerpo y graves daños internos. Ya ha tenido varias cirugías importantes y le espera mucho más antes de recuperarse", escribe uno de sus mejores amigos, Luke Coupland.

Su familia lo ha dejado todo y ha corrido a su lado mientras "su mundo se derrumba", explica en el post donde han acumulado ya más de 22.000 libras.

Más allá de esta recogida de fondos, en Reino Unido se están sucediendo múltiples iniciativas para ayudar a Harry y su familia en estos días tan difíciles.

El propio Coupland correrá la maratón de Rasselbock en Nottingham el 13 de julio para recaudar fondos para Harry, su tratamiento, cuidados y recuperación; mientras que también se organizará un torneo de póker benéfico, ya que Harry era un "jugador regular" y hasta el Drum FC, equipo al que pertenece Harry, jugará un amistoso con el AFC Three Tuns con el que también quieren recaudar fondos.

Sobre el estado en el que se encuentra, se sabe que ya ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos. Si bien, fuentes hospitalarias no han confirmado su estado de salud en estos momentos.