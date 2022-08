La costa marbellí, en aviso amarillo por la presencia de medusas: llegan las 'huevo frito'

En una jornada de jueves en la que el oleaje moderado es protagonista en la costa occidental de la provincia de Málaga, hay que sumar la alerta amarilla por la presencia de medusas en la misma zona, más en concreto en las playas del municipio malagueño de Marbella.

La especie que más presente está en nuestras aguas sigue siendo la clásica Pelagia noctiluca, de color morado y tamaño pequeño. Sin embargo, desde hace unos días también están empezando a aparecer algunas medusas 'huevo frito', según notifican desde el Aula del Mar de Málaga.

El nombre técnico de estas especies es Cotylorhiza tuberculata y toma ese mote por su aspecto. Si las observamos desde la parte superior, se puede ver cómo tienen una esfera de color anaranjado que simula a la yema de un huevo frito en el centro que es rodeada por una 'clara' de color blanquecino.

La buena noticia, según explican desde el Aula del Mar, es que la picadura de las 'huevo frito' rara vez ocasiona reacción a las personas, por lo que generalmente son inofensivas.

Aunque estas medusas también presentan células urticantes, son mucho menos potentes que en aquellas medusas que presentan tentáculos más largos, como la propia Pelagia noctiluca.

¿Qué hago si me pica una medusa?

La recomendación que aportan desde el Ministerio de Transición Ecológica es que te laves la zona afectada con el agua del mar y retires, con precaución, cualquier resto que haya podido dejarte la medusa en la piel. Aquello del vinagre no es del todo recomendable, por ejemplo, con la especie más común del Mediterráneo, la Pelagia. Al igual que también recomiendan no utilizar nunca el agua dulce o el pis.

También indican que no se rasque ni se frote la picadura. Tampoco es positivo que se presione con una venda. Para aliviar el dolor momentáneo, puedes aplicar frío, durante unos 15 minutos, como decíamos, sin frotar, y evitando el contacto directo con la piel. Una solución sencilla es usar bolsas de plástico con trozos de hielo en su interior.

En caso de que persista el dolor o presentes otros síntomas como mareos o vómitos, no dudes en acudir a un hospital indicando cómo era la medusa que te ha picado --si es que la has visto--. Si no, desinfecta un par de veces al día la zona con alcohol yodado durante los tres días posteriores al momento en el que te picó.