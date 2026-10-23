El Parque Tecnológico de Málaga investigará el subsuelo de dos edificios afectados por daños estructurales

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LO ESENCIAL Las claves El Parque Tecnológico de Andalucía realiza un estudio geotécnico para averiguar la causa de los daños estructurales en dos de sus edificios de la calle Severo Ochoa. La investigación analizará el subsuelo mediante doce sondeos de hasta 25 metros de profundidad, ensayos de penetración dinámica, calicatas y análisis de laboratorio. El contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 61.514,31 euros y un plazo máximo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas en ejecutar el estudio geotécnico tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 9 de noviembre de 2026.

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga, prepara una investigación geotécnica para esclarecer el origen de los daños estructurales que afectan a dos edificios de su recinto.

El estudio permitirá analizar las características del terreno sobre el que se asientan los inmuebles y comprobar su posible relación con las patologías detectadas, además de establecer las medidas técnicas necesarias para su reparación.

La actuación afecta al Edificio de Módulos Tecnológicos (EMT), situado en el número 7 de la calle Severo Ochoa, y al edificio RETSE, ubicado en el número 9 de la misma vía. Este último fue cedido a ADIF para instalar el Centro de Tecnologías Ferroviarias.

Edificios afectados por los daños. PTA

El contrato contempla una investigación tanto del subsuelo como de las cimentaciones existentes.

El propósito es identificar posibles causas geotécnicas de los daños y determinar qué soluciones constructivas serían adecuadas, incluidas, si los resultados lo aconsejan, actuaciones de consolidación o recalce de los cimientos.

El pliego técnico reconoce que ambos edificios presentan patologías estructurales que hacen necesario realizar un estudio específico.

Sondeos de hasta 25 metros

Para analizar el terreno, el estudio prevé la realización de doce sondeos con profundidades comprendidas entre los 10 y los 25 metros, veinte ensayos de penetración dinámica hasta alcanzar el rechazo del terreno y cuatro calicatas.

Los trabajos se completarán con ensayos de laboratorio destinados a determinar las propiedades físicas, mecánicas, hidrogeológicas y químicas del subsuelo.

También se estudiarán posibles factores que puedan influir en la estabilidad de las edificaciones, como la deformabilidad del terreno, la expansividad, la colapsabilidad, el nivel freático o la agresividad del suelo.

La investigación incluirá el análisis de los daños que presentan los edificios, los muros y la urbanización de su entorno, con especial atención a los posibles asientos y a la estabilidad. Los sondeos permitirán, además, documentar las capas del terreno atravesadas y recoger muestras para su estudio posterior.

El resultado será un informe geotécnico con los datos obtenidos, las conclusiones sobre las posibles causas de las patologías y las recomendaciones técnicas para intervenir sobre las cimentaciones y otros elementos afectados.

El contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 61.514,31 euros, IVA incluido, según el importe facilitado, y establece un plazo máximo de ejecución de cuatro meses desde el inicio efectivo de los trabajos. Este periodo podrá reducirse si así lo recoge la oferta adjudicataria.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 9 de noviembre de 2026 a las 16.00 horas.