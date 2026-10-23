Imagen del 'Edificio Blanco' de la Junta de Andalucía en Málaga. EEM

La Junta reactiva la reforma del antiguo Edificio Negro de Málaga: adjudica por 302.000 euros el proyecto

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía adjudica por 302.000 euros la redacción del proyecto para la reforma integral del antiguo Edificio Negro de Málaga. La actuación global prevé una inversión cercana a los 19 millones de euros y se ejecutará en dos fases para no interrumpir la actividad de los 700 trabajadores. El procedimiento se reanudó tras levantarse la suspensión temporal motivada por un recurso contencioso del Colegio de Arquitectos. La intervención modernizará las instalaciones interiores, solucionará deficiencias de seguridad e incendios y adaptará espacios como el Salón de Actos.

La reforma integral del antiguo Edificio Negro de la Junta de Andalucía en Málaga da un paso decisivo.

La Empresa Pública de Gestión de Activos (EPGASA) ha adjudicado por 302.149,10 euros, IVA incluido, el contrato para redactar el proyecto que definirá la transformación de la sede administrativa de la avenida de la Aurora, una actuación que contempla una inversión aproximada de 19 millones de euros.

La adjudicataria es la unión temporal de empresas (UTE) formada por COR ASOC SL y Aedifica Arquitectura SL, que se ha impuesto en un procedimiento al que concurrieron cinco licitadores. La resolución de adjudicación está fechada el 22 de octubre.

El avance se produce después de que la contratación quedara temporalmente paralizada por la admisión a trámite de un recurso contencioso-administrativo presentado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) contra los pliegos y el anuncio de licitación.

La Mesa de Contratación acordó suspender el procedimiento el 21 de septiembre, antes de adjudicar y formalizar el contrato, ante la posibilidad de que una eventual sentencia favorable al recurso obligara a revisar las actuaciones.

Sin embargo, el 5 de octubre la Mesa decidió levantar la suspensión y continuar con la licitación.

En su informe, justificó la decisión por el perjuicio al interés público que podía ocasionar el retraso de una contratación destinada a atender la necesidad "urgente" de reformar el edificio.

También hizo constar que, en ese momento, no existía una medida cautelar judicial que ordenara suspender el procedimiento.

Reforma de casi 19 millones

El contrato adjudicado incluye el proyecto básico de las dos fases de la reforma, el proyecto de ejecución de la primera, el estudio de seguridad y salud, la dirección de obra, la dirección de ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la asistencia técnica durante la primera fase.

La intervención se ha diseñado en dos etapas para permitir que los alrededor de 700 trabajadores que ocupan el inmueble puedan mantener su actividad durante las obras.

La primera fase, con un presupuesto estimado de unos 5,8 millones de euros, afectará a la planta baja, los tres sótanos, la planta técnica de cubierta y la planta 14, que servirá como modelo para la futura distribución de las oficinas.

También contempla renovar los núcleos de aseos y las redes verticales de instalaciones de todas las plantas.

La segunda fase, con una inversión aproximada de 12,8 millones de euros, extenderá el nuevo modelo al resto de las plantas de oficinas, desde la primera hasta la decimotercera. Ambas etapas suman alrededor de 18,6 millones de euros.

Aunque en 2014 se renovó la envolvente exterior mediante una fachada ventilada para mejorar el comportamiento energético del inmueble, el interior conserva buena parte de los materiales y las instalaciones originales.

La documentación de la contratación señala que desde su construcción no se había acometido una actuación integral para adaptar el edificio a las necesidades actuales de una sede administrativa. La reforma pretende modernizar las instalaciones, reorganizar los espacios y mejorar su aprovechamiento.

Entre las actuaciones previstas figura la recuperación de zonas infrautilizadas, como la antigua cafetería y el Salón de Actos. Este último dispone actualmente de unas 250 butacas, una capacidad que se considera superior a las necesidades de la sede. La propuesta contempla reducirla a unas 175 plazas y habilitar un aula de formación de aproximadamente 80 metros cuadrados.

También se plantea concentrar los servicios de comedor y vending en la planta baja, en lugar de mantener pequeños espacios de office distribuidos por las distintas plantas.

La seguridad contra incendios

La reforma deberá abordar cuestiones relacionadas con la seguridad y la prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos habían denunciado ante la Inspección de Trabajo distintas deficiencias, entre ellas obstáculos en vías de evacuación, problemas en instalaciones eléctricas y carencias en los sistemas de detección de incendios.

Según los antecedentes facilitados, la Inspección de Trabajo dio la razón a los representantes de los trabajadores respecto de las deficiencias denunciadas.

El proyecto deberá contemplar medidas específicas de protección contra incendios, como el estudio de la fachada ventilada, el sellado cortafuegos de los pasos de instalaciones y la sustitución de puertas para garantizar una adecuada sectorización.

La intervención presenta además una dificultad arquitectónica: la altura disponible hasta el forjado es de apenas 2,84 metros.

Esta limitación condiciona la instalación de los nuevos sistemas de climatización y los techos técnicos, que deberán integrarse sin reducir excesivamente la altura libre de las oficinas.

Al mismo tiempo, el proyecto tendrá que preservar elementos originales del inmueble, entre ellos los mosaicos geométricos situados en las zonas de acceso a los ascensores y las escaleras.