Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. Policía Nacional

Herido grave un hombre en Málaga tras caer desde un segundo piso cuando intentaba entrar en casa de su expareja

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un hombre resulta herido grave en Málaga tras precipitase desde un segundo piso en la barriada de Palma-Palmilla. El individuo intentó acceder a la vivienda escalando por la fachada tras no poder entrar por la fuerza. La víctima tenía una orden de alejamiento previa tras haber sido denunciado por su expareja. El herido se encuentra ingresado en estado grave en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Un hombre ha tenido que ser trasladado al hospital, tras caerse desde un segundo piso de un edificio en la barriada de Palma-Palmilla cuando trataba de acceder por la fachada a la vivienda de su expareja.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 14.15 horas de este martes en la calle Pablo Casals, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 a este periódico. El alertante aseguraba que la víctima se había caído desde un segundo piso, pero desconocía cómo habría ocurrido el incidente.

Al parecer, el hombre había intentado entrar por la fuerza en el domicilio de su expareja, pero ante la imposibilidad de lograrlo, habría optado por escalar la fachada del edificio para entrar en la vivienda. Cuando llegó a la ventana sin rejas, resbaló y cayó al vacío, según fuentes cercanas al caso.

Las fuentes consultadas sostienen que la expareja había denunciado al hombre y contaba con una orden de alejamiento.

Tras conocer lo sucedido, Emergencias dio aviso a Policía Nacional, Policía Local y Servicios Sanitarios que se trasladaron hasta el lugar de los hechos.

La víctima, según las fuentes mencionadas, se encuentra ingresado en el Hospital Regional Universitario de Málaga en la UCI.