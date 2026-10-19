Una paciente amenaza de muerte a una médica del centro de salud Ciudad Jardín: lamentó "no llevar cuchillo" para matarla

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LO ESENCIAL Las claves Una médica del centro de salud Ciudad Jardín en Málaga fue amenazada de muerte por una paciente que exigía una derivación preferente al especialista. La agresora se lamentó durante el incidente de no llevar un cuchillo para matarla y abandonó el lugar antes de la llegada de la Policía Nacional. La facultativa ha interpuesto una denuncia ante las autoridades y el Sindicato Médico de Málaga ha convocado una concentración de protesta. El Sindicato Médico de Málaga denuncia que se han contabilizado 47 agresiones a facultativos en la provincia en lo que va de año.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha denunciado la amenaza de muerte que sufrió una médica del centro de salud Ciudad Jardín durante una consulta. Según el sindicato, una paciente la amenazó después de que la facultativa no atendiera su exigencia de ser derivada a un especialista de forma preferente.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de octubre. La médica presentó una denuncia ante la Policía Nacional.

Una derivación que ya estaba solicitada

La mujer acudió ese día a su cita en el centro de salud. Durante la consulta, exigió a la doctora que la derivara a un especialista con carácter preferente, según relata el SMM en una nota de prensa.

Esa derivación ya se había solicitado con anterioridad y la paciente estaba a la espera de que la citaran. La facultativa se lo explicó.

La usuaria no quedó conforme con la respuesta. Según el sindicato, la mujer amenazó de muerte a la médica y se lamentó de no tener en ese momento un cuchillo para matarla.

La doctora avisó a la Policía Nacional, que se presentó en el centro de salud. Cuando los agentes llegaron, la mujer ya se había marchado. La facultativa interpuso entonces una denuncia.

47 agresiones

El SMM ha vuelto a denunciar este caso de violencia contra una facultativa. El sindicato exige a la Administración medidas que garanticen la seguridad de los profesionales sanitarios.

La organización recuerda que estos trabajadores ya soportan una presión asistencial y una sobrecarga laboral que considera desmedidas. Por ello, el sindicato ha celebrado este lunes por la mañana una concentración en la entrada del centro de salud Ciudad Jardín.

El SMM ha contabilizado en lo que va de 2026 un total de 47 agresiones a facultativos en la provincia de Málaga. La cifra incluye tanto agresiones físicas como verbales.