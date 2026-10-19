La desesperación de la familia de Juan Luis, desaparecido en Málaga hace 12 días: “Ya no sabemos qué pensar”

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LO ESENCIAL Las claves Juan Luis R. M., de 80 años, lleva 12 días desaparecido tras salir de su casa en el barrio de La Palma, en Málaga capital. El hombre, que padece episodios de desorientación y pérdida de memoria, salió de su vivienda únicamente con las llaves y la tarjeta del autobús. La familia pide colaboración ciudadana para localizarlo tras realizar batidas sin éxito por el Centro, Martiricos y la zona de San Andrés. Mide 1,60 metros, tiene ojos negros y pelo canoso; vestía camisa a cuadros azul oscuro, pantalón beige y zapatos marrones en el momento de su desaparición.

La familia de Juan Luis R. M. está desesperada. Este malagueño de 80 años sigue en paradero desconocido desde el pasado miércoles 7 de octubre, cuando salió de su casa en el barrio de La Palma, en Málaga capital, y ya no volvió. Han pasado 12 días y no hay ni rastro de él.

Sus allegados no han recibido en este tiempo ningún aviso de avistamiento ni tienen noticia de ninguna pista policial que ayude a localizarlo. Con la búsqueda estancada, reconocen que “ya no saben qué pensar”.

La última vez que lo vieron fue ese día sobre las 20.00 horas, cuando salía del portal de su vivienda. Según su familia, se marchó únicamente con las llaves y la tarjeta del autobús.

Su entorno cuenta que en los últimos tiempos había tenido algún episodio de desorientación y pérdida de memoria, fruto del deterioro cognitivo propio de la edad.

Juan Luis no salía mucho de casa. Cuando lo hacía, solía pasear por el Centro de la ciudad o por la zona de Martiricos. Por eso sus seres queridos insisten en pedir “la colaboración ciudadana” y ruegan a cualquiera que pueda aportar algún dato que llame al 112 o al 091 de la Policía Nacional.

Quienes lo conocen han hecho batidas por el Centro de Málaga, sin resultado. También han buscado en la zona de San Andrés, de donde era su madre, por si el deterioro cognitivo le hubiera llevado de vuelta a una casa en la que ya no vivía.

El hombre mide 160 centímetros, tiene los ojos negros y el pelo canoso. El día que desapareció vestía una camisa de cuadros azul oscuro, un pantalón beige tostado y unos zapatos marrones tipo babucha.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, tiene publicada su ficha como mayor desaparecido. 12 días después, sus familiares siguen sin respuestas. Cualquier información puede ser clave para encontrarlo.