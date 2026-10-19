Cazado a 200 km/h en la A-7 en Málaga: investigan a un conductor que duplicó el límite de velocidad

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil investiga a un conductor por un delito contra la seguridad vial tras ser captado a 200 km/h en la A-7 a su paso por Málaga. El vehículo duplicaba el límite de velocidad permitido en dicho tramo de la autovía, el cual está fijado en 100 km/h. El exceso de velocidad registrado por el radar oficial puede conllevar penas de prisión, multas o trabajos comunitarios, además de hasta 4 años sin carné. Tráfico advierte de que superar los límites reduce el tiempo de reacción, alarga la frenada y aumenta exponencialmente el riesgo de lesiones graves o muerte.

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga investigan al conductor de un turismo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El vehículo fue captado circulando a 200 kilómetros por hora en la autovía A-7 a su paso por Málaga.

La velocidad duplicaba el límite fijado para ese tramo de la vía, establecido en 100 km/h, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos se produjeron durante un servicio de control de velocidad establecido en la A-7. Los agentes habían instalado un punto de verificación con un cinemómetro, el aparato que mide la velocidad de los vehículos, montado en un coche oficial.

Fue ese radar el que registró el paso del turismo a 200 km/h. A raíz de esta medición, los agentes abrieron una investigación al conductor por un supuesto delito contra la seguridad vial por velocidad excesiva.

Hasta 4 años sin carné

Este delito está recogido en el artículo 379.1 del Código Penal. La ley lo castiga con penas de prisión de 3 a 6 meses, con una multa de 6 a 12 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

A esa pena se suma la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante más de 1 año y hasta 4 años.

El aviso de Tráfico

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha aprovechado el caso para recordar los riesgos del exceso de velocidad. Según el cuerpo, circular más rápido de lo permitido reduce de forma drástica el tiempo de reacción del conductor y alarga la distancia de frenado.

La Guardia Civil advierte además de que la velocidad multiplica la gravedad de los accidentes. Conducir por encima de los límites, ha recordado, aumenta de forma exponencial el riesgo de muerte o de lesiones graves.