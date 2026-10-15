El vehículo que ha caído por un terraplén de 50 metros. Ayuntamiento de Málaga

Dos heridos tras caer con su vehículo por un desnivel de 50 metros en Málaga capital

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LO ESENCIAL Las claves Dos personas de entre 75 y 80 años han resultado heridas al caer con su vehículo por un desnivel de 50 metros en el Camino de Colmenar, en Málaga capital. Un árbol detuvo la caída del coche por el terraplén, lo que evitó que el vehículo continuara precipitándose. Efectivos de Bomberos del parque de Martiricos acudieron al rescate y encontraron a los dos ocupantes fuera del automóvil. Los afectados, con lesiones en la cabeza y dolor en las costillas, fueron atendidos por el 061 y trasladados a un centro hospitalario.

Dos personas de unos 75-80 años han resultado este jueves heridas tras caer su vehículo por un desnivel de unos 50 metros en Málaga capital, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento.

Los hechos han tenido lugar sobre las 09.50 horas cuando efectivos de Bomberos han rescatado a dos personas cuyo vehículo había caído por un desnivel de unos 50 metros en Camino de Colmenar en los Montes de Málaga.

Al parecer, el vehículo se ha despeñado por el terraplén hasta que un árbol ha detenido la caída, según las fuentes consultadas por este periódico.

Tras recibir el aviso del accidente, hasta el lugar se ha desplazado una dotación del parque Central (Martiricos).

Las dos personas, que se encontraban fuera del vehículo y presentaban lesiones en la cabeza y dolor en las costillas, han sido evacuadas y, tras ser atendidos en el lugar por los servicios sanitarios del 061, han sido trasladadas a un centro hospitalario.