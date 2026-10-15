A la izquierda, padre e hijo. A la derecha, el presunto agresor. E.E.M

Detenido el conductor que presuntamente apuñaló con unas tijeras a un menor de 16 años en La Victoria

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Detenido el conductor que huyó tras apuñalar a un menor de 16 años con unas tijeras en el barrio de La Victoria, en Málaga. El suceso ocurrió tras una discusión de tráfico iniciada cuando el agresor golpeó la motocicleta del padre del adolescente. El agresor clavó las tijeras en la clavícula del menor, causándole una herida de unos siete centímetros. El joven agredido fue trasladado al hospital y ya ha recibido el alta médica.

El hombre que presuntamente apuñaló con unas tijeras a un menor de 16 años este martes en el barrio malagueño de La Victoria ya ha sido detenido, según han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes cercanas al caso. El presunto agresor huyó del lugar en su furgoneta tras el ataque. Los vídeos grabados por los testigos recogían con claridad su rostro y la matrícula del vehículo, lo que facilitaba su identificación.

Los hechos ocurrieron sobre las 14.45 horas a las puertas de un centro escolar de la zona. El padre del menor había ido en motocicleta a recoger a su hijo y, mientras estacionaba, un hombre que conducía una furgoneta habría golpeado la moto.

El golpe desencadenó una discusión entre los dos hombres en la que acabó implicado el adolescente. El conductor le habría clavado unas tijeras en la parte trasera de la clavícula. Algunas fuentes consultadas hablan de una herida de unos siete centímetros.

El joven fue trasladado a un hospital de Málaga capital y ya ha recibido el alta médica, según confirmaron a este periódico fuentes de Educación.

En un vídeo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga se ve la calle llena de gente, en su mayoría familiares que habían ido a recoger a los alumnos del instituto. Por las imágenes, el padre no parece darse cuenta de que su hijo está herido hasta que el chico se queja y le enseña la herida. En ese momento ve que el agresor se dispone a marcharse y va hacia la furgoneta gritando que han apuñalado a su hijo. Intenta impedir la huida con la muleta que llevaba, pero no lo consigue.

Desde Educación señalan que, “al tratarse de una agresión ejecutada fuera del centro académico por parte de un adulto ajeno a la comunidad educativa”, remiten el caso “a las autoridades competentes para su valoración”.