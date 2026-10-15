Buscan a Juan Luis, un vecino de La Palma de 80 años desaparecido desde el 7 de octubre en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Juan Luis R. M., de 80 años, está desaparecido desde el pasado 7 de octubre tras salir de su casa en el barrio de La Palma, Málaga. El anciano padece un deterioro cognitivo con episodios de desorientación y salió únicamente con las llaves y la tarjeta del autobús. La familia solicita colaboración ciudadana y ha realizado batidas sin éxito por el Centro, Martiricos y San Andrés. Mide 1,60 metros, tiene el pelo canoso y vestía camisa de cuadros azul oscuro, pantalón beige y zapatos marrones el día de su desaparición.

El círculo más cercano de Juan Luis R. M., un malagueño de 80 años, lleva más de una semana buscándolo y está completamente desesperado. No saben dónde está desde el pasado miércoles 7 de octubre, cuando salió de su casa, en el barrio de La Palma de Málaga capital, y ya no volvió.

La última vez que lo vieron fue ese día sobre las 20.00 horas, cuando salía del portal de su casa. Según su familia, se fue únicamente con las llaves y la tarjeta del autobús.

Sus allegados cuentan que en los últimos tiempos había tenido algún episodio de desorientación y pérdida de memoria, fruto del deterioro cognitivo de la edad.

Juan Luis no salía mucho de casa. Cuando lo hacía, solía pasear por el Centro de la ciudad o por la zona de Martiricos, por lo que ruegan encarecidamente "la colaboración ciudadana". Quieren que si alguien conoce alguna pista de este anciano no dude en acudir al 112 para dar parte del avistamiento o al 091 de la Policía Nacional.

Los que lo conocen han estado realizando, sin éxito, batidas por el Centro de Málaga. También han buscado por la zona de San Andrés, de donde era la madre del desaparecido, por si los efectos de ese deterioro cognitivo hubieran hecho que volviera a una casa donde ya no vivía.

El hombre mide 160 centímetros, tiene los ojos negros y el pelo canoso. El día que desapareció llevaba una camisa de cuadros azul oscuro, un pantalón beige tostado y unos zapatos marrones tipo babucha.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), que depende del Ministerio del Interior, ha publicado su ficha como mayor desaparecido. Más de una semana después de su desaparición, no hay ni rastro de Juan Luis. Toda ayuda es buena para sus seres queridos.