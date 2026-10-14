Retrasos en los trenes de alta velocidad de Málaga por una incidencia en Los Prados: un AVE se quedó detenido

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LO ESENCIAL Las claves Una incidencia en el sistema de electrificación en Los Prados causa retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Málaga. La falta de suministro eléctrico en la Vía II obliga a circular por vía única entre Los Prados y Antequera Santa Ana. Un AVE quedó detenido por la avería y acumula unos 100 minutos de demora, mientras que el resto de trenes sufren retrasos de unos 20 minutos. Técnicos de Adif trabajan en el lugar para reparar la avería y restablecer la circulación habitual lo antes posible.

Los trenes de alta velocidad con origen y destino Málaga pueden sufrir retrasos por una incidencia en el sistema de electrificación de una de las vías en Los Prados, según han anunciado desde Adif en redes sociales y ha confirmado Renfe.

Personal de Adif está trabajando para solucionar el problema lo antes posible, según han informado. Al parecer, la incidencia ha comenzado hacia las 12.01 horas y ha dejado sin suministro eléctrico a la Vía II de ancho estándar.

Mientras se resuelve, se está circulando por vía única entre Los Prados y Antequera Santa Ana. Este hecho está provocando retrasos tanto a los trenes de media distancia como a los de larga distancia de AVE con origen/destino Málaga.

La avería, de hecho, ha dejado detenido un AVE que iba circulando por la Vía II en el momento de la incidencia. Renfe ha movilizado material de reserva para garantizar que ese tren pueda continuar el viaje, pero finalmente no ha sido necesario, ya que en un pequeño restablecimiento de la tensión han podido seguir su curso.

Según han explicado desde Renfe, este tren viaja con unos 100 minutos de retraso y, el resto, con unos 20, aproximadamente. Igualmente, técnicos siguen trabajando en esta incidencia que, hasta el momento, no ha sido subsanada.