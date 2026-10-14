Costco da un paso clave para abrir su gasolinera en Málaga Nostrum: nueve surtidores y cinco grandes depósitos

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga concede la calificación ambiental favorable condicionada para la futura gasolinera de Costco en la calle Orense. El proyecto abarca 3.703 metros cuadrados e incluirá inicialmente nueve surtidores, ampliables a doce, y cinco depósitos de almacenamiento. La instalación funcionará en régimen de autoservicio durante 16 horas al día, permanecerá cerrada los domingos y dispondrá de recarga eléctrica. La empresa dispone de seis meses para cumplir las exigencias ambientales y los trámites pendientes antes de poder autorizar su apertura.

La futura gasolinera de Costco en el centro comercial Málaga Nostrum da un nuevo paso administrativo. El proyecto ha obtenido la calificación ambiental favorable condicionada del Ayuntamiento de Málaga, una resolución que permite avanzar en la tramitación de la estación de servicio prevista en la calle Orense, número 17.

La decisión está fechada el 18 de agosto de 2026 y forma parte del expediente CA-274/2025, promovido por Costco Wholesale Spain. El documento municipal establece una serie de requisitos ambientales que la empresa deberá cumplir antes de la puesta en marcha de la actividad.

El avance sitúa el proyecto en una nueva fase de su tramitación, aunque la resolución no equivale por sí sola a una autorización definitiva para abrir al público.

La propia Administración precisa que la calificación ambiental se concede sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean necesarias y que, antes de iniciar la actividad, deberá acreditarse el cumplimiento de las condiciones impuestas.

El proyecto contempla una estación de servicio distribuida en dos parcelas, con una superficie de actuación de 3.703,2 metros cuadrados. La instalación contará inicialmente con nueve surtidores, aunque el diseño prevé la posibilidad de ampliarlos a doce.

La infraestructura de almacenamiento estará formada por cinco depósitos de doble pared: cuatro con una capacidad de 120 metros cúbicos cada uno y otro de 22 metros cúbicos. En conjunto, suman una capacidad prevista de 502 metros cúbicos.

La actuación incluye también una zona de aparcamiento, puntos de recarga para vehículos eléctricos, una marquesina y una caseta de servicios auxiliares.

En cuanto al funcionamiento, la documentación contempla un régimen de autoservicio durante 16 horas al día, con cierre los domingos.

Los requisitos que debe cumplir antes de abrir

La calificación ambiental favorable está condicionada a la acreditación de distintos requisitos relacionados con la protección del suelo, la prevención de emisiones, el ruido, los vertidos y la iluminación exterior.

La resolución establece un plazo máximo de seis meses desde su notificación para cumplir los condicionantes ambientales. Una vez satisfechos, deberá aportarse una certificación del técnico director del proyecto que acredite el cumplimiento de las medidas exigidas.

El documento también aclara que esta resolución no sustituye a otras autorizaciones que puedan resultar necesarias. Por tanto, el avance ambiental no permite fijar todavía una fecha de apertura de la gasolinera.

Un proyecto sometido a evaluación del impacto en la salud

La tramitación incluyó una evaluación del impacto en la salud y la presentación de documentación complementaria. En febrero de 2026, la Delegación Territorial de Salud y Consumo consideró insuficiente la información aportada inicialmente y solicitó que se subsanaran varias deficiencias.

La promotora presentó documentación adicional y el expediente incorporó posteriormente un informe de evaluación del impacto en la salud emitido el 30 de abril de 2026, que figura en la resolución municipal.

Durante el procedimiento también se formularon alegaciones relacionadas, entre otros aspectos, con el tráfico, las emisiones, el ruido y la seguridad. La resolución finalmente adoptada es favorable condicionada y establece las medidas ambientales que deberán cumplirse para avanzar hacia la puesta en funcionamiento de la estación.