Apuñala a un menor de 16 años en una disputa de tráfico en La Victoria (Málaga): le clavó unas tijeras en la clavícula

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LO ESENCIAL Las claves Un menor de 16 años fue herido en la clavícula con unas tijeras tras una discusión de tráfico a la salida de un centro escolar en el barrio de La Victoria, Málaga. La disputa comenzó cuando el conductor de una furgoneta golpeó la motocicleta del padre del adolescente mientras este acudía a recoger a su hijo. El joven fue trasladado al hospital y ya ha recibido el alta médica tras ser atendido de la agresión. El agresor se dio a la fuga tras el ataque, pero se encuentra identificado por las grabaciones en las que se aprecia su rostro y la matrícula del vehículo.

Un menor de 16 años resultó herido este martes en el barrio malagueño de La Victoria tras ser presuntamente apuñalado con unas tijeras por el conductor de una furgoneta. La agresión se habría producido a la salida de un centro escolar de la zona, después de una discusión de tráfico entre el agresor y el padre del adolescente.

El joven fue trasladado a un hospital de Málaga capital y ya ha recibido el alta médica, según han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes de Educación. El presunto autor del ataque se habría dado a la fuga y, hasta el momento, desde la Policía Nacional no han confirmado ninguna detención.

Los hechos ocurrieron sobre las 14.45 horas. El padre del menor habría ido en motocicleta hasta las puertas del centro escolar para recoger a su hijo. Mientras estacionaba, un hombre que conducía una furgoneta habría golpeado la moto y eso desencadenó una trifulca donde acabó involucrado el menor, clavándole el hombre de la furgoneta en la zona trasera de la clavícula unas tijeras al chico.

En un vídeo al que ha podido tener acceso EL ESPAÑOL de Málaga se ve cómo la calle estaba repleta de gente, muchos de ellos familiares de jóvenes que estaban recogiéndolos del instituto. Da la sensación de que el padre del menor no es consciente del apuñalamiento hasta que el chico se queja de la herida mostrándosela. Es ese el momento en el que el padre del chico se percata de las intenciones de huir del lugar del agresor y se dirige hacia la furgoneta gritando que habían apuñalado a su hijo, tratando de evitar que el agresor se diera a la fuga, sin éxito, utilizando la muleta que portaba.

Desde Educación señalan que, "al tratarse de una agresión ejecutada fuera del centro académico por parte de un adulto ajeno a la comunidad educativa", remiten el caso "a las autoridades competentes para su valoración". Algunas fuentes consultadas hablan de una herida de 7 centímetros.

De momento, el hombre no ha sido arrestado, pero estaría identificado, puesto que en los vídeos se capta bien su rostro y la matrícula de la furgoneta.