Imagen de la concentración de coches en Málaga. Policía Local de Málaga

Caballitos, conducción temeraria y coches sin ITV: siete denuncias en un dispositivo de la Policía Local de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Local de Málaga desplegó un dispositivo nocturno contra concentraciones ilegales en zonas como Intelhorce, Cortijo de Torres y la Universidad. El operativo se saldó con siete denuncias por realizar caballitos en ciclomotor, conducción temeraria, no pasar la ITV y carecer de seguro. Los agentes despejaron a unos 80 vehículos en la calle Gambia y realizaron controles de velocidad y alcoholemia, apoyados por investigaciones en redes sociales. Durante el dispositivo se intervino en un accidente en el parque empresarial Trévenez, donde un coche se estrelló en una rotonda dejando heridos leves.

La Policía Local de Málaga ha tramitado siete denuncias por infracciones de tráfico durante un dispositivo de vigilancia desplegado la noche del viernes y la madrugada de este sábado contra las concentraciones ilegales de vehículos.

La intervención más destacada se produjo en la calle Gambia, junto a la carretera Azucarera-Intelhorce, donde los agentes detectaron una concentración de al menos 80 vehículos y procedieron a despejar la zona.

El operativo se extendió también al recinto ferial de Cortijo de Torres, la zona de la Universidad y el entorno del centro comercial Ikea.

El objetivo era prevenir conductas peligrosas asociadas a las quedadas de coches preparados y vehículos de dos ruedas, en las que pueden producirse maniobras temerarias.

La actuación, coordinada con el Grupo de Investigación y Protección (GIP), incluyó controles estáticos y dinámicos de vehículos, así como pruebas de velocidad y alcoholemia.

Imagen de un vehículo accidentado. Policía Local de Málaga

La Policía Local también realiza investigaciones en redes sociales y otras fuentes abiertas de internet para identificar comportamientos temerarios vinculados a este tipo de concentraciones.

Siete denuncias de tráfico

El balance del dispositivo se saldó con siete denuncias por distintas infracciones de la normativa de circulación.

Dos de ellas fueron por conducir un ciclomotor levantando la rueda delantera, una maniobra conocida como hacer un caballito. Otras dos se debieron a circular con vehículos que no habían superado la inspección técnica periódica (ITV).

Las tres denuncias restantes fueron por no respetar las señales de un agente de la autoridad, conducción temeraria e incumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo.

Durante el despliegue preventivo, los agentes también intervinieron en un accidente de circulación en el parque empresarial Trévenez. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, un vehículo que circulaba de forma anómala terminó estrellándose en una rotonda.

Los ocupantes sufrieron lesiones de carácter leve. La comunicación municipal no aporta más detalles sobre las circunstancias del siniestro ni precisa si este accidente guarda relación con la concentración de vehículos detectada en Intelhorce.