Una imagen del equipo de bomberos trabajando en la zona. E.E.M.

Declarado un incendio en un gimnasio del barrio de la Victoria de Málaga: han desalojado a vecinos

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LO ESENCIAL Las claves Un incendio ha afectado este lunes al gimnasio Club Record, situado en el barrio de La Victoria de Málaga. Los vecinos alertaron sobre las 9.30 horas al observar una gran cantidad de humo saliendo del local. El gimnasio está ubicado en los bajos de un edificio de cuatro plantas, cuyos vecinos han sido desalojados preventivamente. Han intervenido bomberos, policías y sanitarios; por el momento no consta que haya personas heridas.

Un incendio ha afectado en la mañana de este lunes, 5 de octubre, al club Record, un gimnasio del barrio de La Victoria, en Málaga. Sobre las 9.30 horas, los vecinos de la zona han dado la voz de alarma al ver una gran cantidad de humo salir del local.

El gimnasio se encuentra en el bajo de un edificio de 4 plantas, que ha sido desalojado como medida de prevención.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas que alertaban del incendio. Desde la sala operativa se ha movilizado a la Policía Local, la Policía Nacional, los sanitarios del 061 y el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, cuyos efectivos trabajan en estos momentos en la zona.

Por ahora, no consta que haya personas heridas.

El vídeo de la humareda.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL de Málaga les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

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