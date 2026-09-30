Detectan E. coli en cuatro playas de Málaga: Campo de Golf, Sacaba, Misericordia y San Andrés

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LO ESENCIAL Las claves Detectan la presencia de la bacteria E. coli en las playas de Campo de Golf, Sacaba, Misericordia y San Andrés, en Málaga. El Ayuntamiento desaconseja el baño en estas zonas tras las lluvias del 28 de septiembre, que provocaron alivios en la red de saneamiento. Se han activado protocolos de limpieza y señalización, y se repetirán analíticas para vigilar la calidad del agua. El 58% de Málaga ya dispone de redes separativas de aguas pluviales y residuales, con inversiones previstas para mejorar el sistema y reducir riesgos.

La bacteria E. coli vuelve a hacerse notar en varias playas de Málaga. De hecho, mes y medio después de que tuviesen que ser cerradas al baño algunos arenales de la capital de la Costa del Sol, su detección ha hecho que el Ayuntamiento desaconseje a los ciudadanos bañarse en cuatro puntos concretos del litoral.

La acción del Consistorio ha sido la de activar este miércoles el protocolo preventivo en Campo de Golf, Sacaba, Misericordia y San Andrés después de que las analíticas realizadas por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) detectasen la presencia de E. coli en muestras tomadas tras las lluvias del pasado lunes.

La medida llega después de que la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía comunicase al Consistorio la recomendación de adoptar medidas preventivas para proteger a los usuarios de estas zonas de baño. El Ayuntamiento procederá a la limpieza de las playas y a señalizar las áreas más próximas a los puntos en los que se produjeron los alivios mientras persista la situación.

El episodio está relacionado con las precipitaciones registradas el lunes 28 de septiembre, cuando Málaga permanecía bajo aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las lluvias provocaron alivios puntuales en distintos puntos de la red de saneamiento, un fenómeno que se produce cuando las aguas pluviales se mezclan con una parte de las aguas residuales en las zonas de la ciudad que todavía disponen de sistemas unitarios.

Tras obtener este miércoles los resultados de las muestras recogidas el día anterior, Emasa trasladó la información a la Delegación Territorial de Sanidad. La recomendación sanitaria ha llevado al Ayuntamiento a activar el protocolo correspondiente.

El seguimiento continuará durante los próximos días. Emasa repetirá las analíticas para comprobar la evolución de la calidad del agua y determinar cuándo pueden levantarse las medidas preventivas. La recomendación de evitar el baño tiene carácter temporal.

El Ayuntamiento precisa que los alivios producidos durante episodios de lluvia están contemplados por la normativa andaluza y sostiene que en este caso no responden a un fallo del sistema de saneamiento, sino a la necesidad de evacuar las aguas pluviales para reducir el riesgo de inundaciones.

El episodio vuelve a poner el foco en uno de los retos de la red de saneamiento de Málaga: avanzar en la separación entre las aguas pluviales y las residuales para reducir los alivios al mar cuando se producen lluvias intensas.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el 58% de la superficie de suelo consolidado de Málaga ya dispone de redes separativas. En estas zonas, las aguas de lluvia circulan por una red diferente a la de las aguas residuales, evitando que ambas se mezclen durante los episodios de precipitaciones.

A este porcentaje se suma otro 17% de la ciudad considerado sistema mixto, donde la mayor parte del agua de lluvia se conduce por redes de pluviales, aunque todavía existen sectores con tuberías unitarias.

El 24% restante corresponde fundamentalmente a las zonas más antiguas de la ciudad, donde siguen predominando los sistemas unitarios. El Ayuntamiento sitúa en este grupo buena parte de los distritos Centro, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero y Carretera de Cádiz.

La separación de redes es precisamente una de las líneas de actuación de Emasa dentro de su plan de inversiones hidráulicas para el periodo 2024-2029.

En los dos primeros años del plan, la empresa municipal asegura haber ejecutado o tener en marcha una veintena de actuaciones relacionadas con la mejora de la red de saneamiento, el drenaje y la reducción del riesgo de inundaciones, con una inversión de 19,8 millones de euros.

La previsión es impulsar otra veintena de actuaciones en los próximos ejercicios, elevando la inversión acumulada en este ámbito hasta los 49,5 millones de euros.

En conjunto, el plan de infraestructuras hidráulicas de Emasa contempla más de 130 obras y una inversión superior a los 100 millones de euros hasta 2029, repartidas por los distintos distritos de la capital.