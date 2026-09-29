Los Vengadores toman la calle Alcazabilla: Málaga autoriza un videomapping de 'Doomsday', la nueva película de Marvel

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LO ESENCIAL Las claves La calle Alcazabilla de Málaga acogerá un videomapping promocional de la película 'Vengadores: Doomsday'. El espectáculo tendrá pases de tres minutos cada hora, entre las 19:00 y las 23:00, del 30 de septiembre al 4 de octubre. El Ayuntamiento ha autorizado de forma excepcional superar los límites de calidad acústica para este evento. La proyección se realizará en uno de los espacios más emblemáticos del Centro de Málaga como acción promocional de Marvel.

La calle Alcazabilla se prepara para recibir a Los Vengadores. El Centro de Málaga será escenario de un videomapping promocional de la película de Disney Vengadores: Doomsday, una proyección que contará con autorización excepcional para superar los objetivos de calidad acústica durante la celebración del evento.

El espectáculo tendrá una duración muy limitada en cada pase: tres minutos. La programación contempla proyecciones cada hora entre las 19:00 y las 23:00, lo que supone cuatro pases durante la tarde-noche. Y esto desde el 30 de septiembre al 4 de octubre.

La autorización para la celebración del evento ha recibido luz verde dentro de la tramitación municipal correspondiente, que contempla expresamente la dispensa, con carácter excepcional, de los objetivos de calidad acústica.

De esta forma, la promoción de la nueva entrega de la saga de Marvel llevará su imagen hasta uno de los espacios más reconocibles del Centro de Málaga.

Durante los pases previstos, el videomapping ocupará la calle Alcazabilla durante unos minutos para mostrar el contenido relacionado con Vengadores: Doomsday.

El evento se plantea como una acción promocional de corta duración y concentrada en la franja de mayor actividad del Centro. Frente a una proyección continua, la programación establece pases puntuales de tres minutos, separados por una hora.

La autorización acústica es uno de los elementos singulares del expediente. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes con carácter excepcional la dispensa de los objetivos de calidad acústica para permitir la celebración del espectáculo en este emplazamiento.