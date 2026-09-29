Así ha sido la manifestación por la vivienda en Málaga, en fotos Paula Tejada

Nueva movilización por la vivienda en Málaga el sábado: reclaman alquileres indefinidos y el fin de los desahucios

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LO ESENCIAL Las claves El movimiento por la vivienda en Málaga convoca una nueva concentración este sábado para reclamar alquileres indefinidos, bajada de precios y el fin de los desahucios. Decenas de personas permanecen acampadas en la Plaza de la Constitución desde el lunes, denunciando la dificultad para acceder a una vivienda y la falta de respuesta de las administraciones. El Sindicato de Inquilinas critica el decreto aprobado que paraliza los desahucios hasta 2030 por no atender a quienes ya han sido desalojados, citando casos de mayores y familias afectadas. La asamblea abierta decidirá si la acampada continúa; los organizadores llaman a la ciudadanía a sumarse a las protestas y asambleas en defensa del derecho a la vivienda.

El movimiento por la vivienda en Málaga ha anunciado una nueva concentración este sábado a las 19.00 horas en la capital para reclamar alquileres indefinidos, una bajada de los precios y el fin de los desahucios.

Así lo ha anunciado este martes el Sindicato de Inquilinas de Málaga y el colectivo Un Techo por Derecho en una atención a los medios desde la Plaza de la Constitución de la capital, donde permanecen decenas de personas acampadas desde este pasado lunes.

Desde el Movimiento señalan que las protestas responden a un "hartazgo creciente" ante la dificultad para acceder y permanecer en una vivienda en Málaga, y ante lo que consideran una "falta de respuesta suficiente por parte de las administraciones públicas".

Además, Carmela Olmedo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Málaga, ha relatado a Europa Press que "el recorrido de la movilización aún no está cerrado" y que aún "hay muchos detalles por cerrar".

También apunta a que son asuntos que se discutirán en la asamblea abierta que se celebrará este martes a partir de las 19.00 en la Plaza de la Constitución, donde también se decidirá "colectivamente si la acampada continúa una noche más".

"Lo singular de esta acampada también es que de repente hay vecinas malagueñas en la Plaza de la Constitución, cosa que no pasa simplemente porque es una plaza ya cedida a la especulación hostelera y al turismo. Y esa es la realidad que estamos viviendo en Málaga desde hace ya muchos años", afirma Olmedo.

Respecto al decreto de vivienda aprobado este martes por el Gobierno que paraliza los desahucios hasta 2030, Olmedo ha lamentado que no tenga en cuenta a los desahucios previos. Ha afirmado que "no resuelve en absoluto la situación de la gente que ya está en situación de calle", en este sentido; ha asegurado que "Málaga tiene muchas 'maricármenes'".

Olmedo ha puesto ejemplo casos de desahucios en Málaga, "como los de Tita Mari, Elvira, Mariló y María Teresa, que es mayor y está enferma". "Estamos hablando de que han tirado a la calle a mujeres muy mayores, con familias a cargo, menores a cargo, mayores a cargo, enfermedades crónicas. Es una barbaridad", ha lamentado.

Ha alertado también de situaciones similares con un riesgo inminente: "Ahora tenemos ahí a Reme, compañera de Techo por Derecho, que está amenazada de desahucio con tres menores, sin alternativa de habitación".

En ese sentido, y tras la aprobación del decreto, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Málaga ha instado a seguir con las protestas.

"Creemos que lo que se ha conseguido, ha sido por la movilización popular que ha habido esta semana, y por eso llamamos a seguir estando en la calle, a que nos acerquemos a las asambleas y acampadas que haya en nuestra ciudad, seguimos en la Plaza de la Constitución y hace falta que venga mucha gente", ha concluido.