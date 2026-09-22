Malestar en la visita de la Copa del Mundo en Málaga: familias hacen cola durante horas y la exposición se interrumpe

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Las claves Generado con IA Largas colas y esperas superiores a una hora y media al sol marcaron la visita de la Copa del Mundo en el Centre Pompidou de Málaga. La exposición fue interrumpida temporalmente tras un accidente en el que una persona golpeó el metacrilato que protegía el trofeo. El acceso al recinto se cerró unos minutos, dejando a decenas de familias y niños fuera, aunque después se reabrieron las puertas. La jornada en el Pompidou fue la última parada de la Copa en Málaga, con entrada libre y gran afluencia de público.

La Copa del Mundo lleva unos días en Málaga. Su parada de este martes está siendo el Centre Pompidou de Málaga y la exposición está siendo algo accidentada. Largas colas, con esperas que superan la hora y media al sol que se han sumado a que estando expuesta en el museo, el trofeo que la selección española levantó este verano ha sufrido daños.

Esta situación ha obligado a cerrar las puertas del recinto unos minutos y ha dejado a las puertas del museo a decenas de familias y niños que aguardaban su turno en la cola, algunos de ellos desde hacía más de una hora y media. Muchos de ellos han decidido dejar su lugar y marcharse.

Así lo han confirmado diferentes fuentes consultadas por este periódico. Según su relato, el incidente se produjo porque una persona golpeó accidentalmente el metacrilato que protegía la Copa. Ante esta situación, en un primer momento hubo amago de cierre de puertas y, finalmente, el acceso se cerró.

La cola en el exterior del Pompidou para ver la Copa del Mundo en Málaga. EEM

A aquellos que estaban dentro del edificio del edificio les comunicaron que verían la Copa, pero a los de fuera no les han permitido pasar. Eso sí, solo durante unos minutos, ya que instantes después las puertas del Centre Pompidou han vuelto a abrir.

Muchos se habían marchado tras comunicarle que no iban a poder ver el trofeo, pero los que se quedaron y permanecieron en el exterior del museo han podido acceder a las instalaciones para ver la muestra.

La última parada en Málaga

La jornada en el Pompidou era la última cita del trofeo en la ciudad. La Copa se pudo visitar este domingo 20 de septiembre en el patio de banderas del Ayuntamiento entre las 14.00 y las 20.00 horas. El lunes 21 permaneció expuesta de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas.

Por último, la copa llegó al Centre Pompidou Málaga. Esta última parada era con entrada libre y sin necesidad de adquirir previamente una entrada. El acceso ha sido por orden de llegada y el espacio abrió para esta actividad a las 10.00 horas.