Prisión para los tres detenidos por el tiroteo mortal de Barcenillas, en Málaga

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Las claves Generado con IA Los tres detenidos por el tiroteo mortal en la calle Barcenillas de Málaga ingresan en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Están siendo investigados por un presunto delito de homicidio y se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez. La víctima fue atacada por sorpresa mientras estaba sentada cerca de su domicilio y falleció tras ser trasladada al hospital. La operación policial permitió detener a los tres sospechosos en diferentes puntos de Málaga y Fuengirola, tras un amplio dispositivo de búsqueda.

Los tres hombres detenidos por su presunta implicación en el tiroteo que acabó el pasado viernes con la vida de un joven en Málaga ingresarán en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha acordado este lunes la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos.

Los tres arrestados están siendo investigados inicialmente por un presunto delito de homicidio. Durante sus respectivas comparecencias ante el juez, los investigados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La causa será instruida a partir de ahora por la plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga.

Los tres fueron arrestados en el marco de la 'Operación Brown', desplegada por la Policía Nacional a raíz del tiroteo ocurrido en la calle Barcenillas, en la zona de Pinosol. La investigación continúa abierta para esclarecer por completo las circunstancias de la muerte y determinar la participación concreta de cada uno de los implicados.

Los hechos ocurrieron sobre las 11.40 horas del pasado viernes. La víctima se encontraba sentada en un banco próximo a su domicilio cuando, según la reconstrucción facilitada por la Policía Nacional, tres hombres se aproximaron hasta ella y efectuaron varios disparos de manera sorpresiva.

El joven resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario, donde finalmente falleció.

La rápida actuación de las patrullas de seguridad ciudadana permitió localizar y detener a uno de los presuntos autores en los minutos posteriores al tiroteo. Los otros dos huyeron del lugar.

La investigación pasó inmediatamente a manos de los agentes de la Udyco Costa del Sol y el Greco Costa del Sol, que comenzaron a trabajar sobre la identidad y el paradero de los otros implicados.

Las pesquisas permitieron localizar en las horas siguientes una vivienda de Málaga que, según la investigación policial, habría sido utilizada por uno de los detenidos. Los agentes realizaron una entrada y registro en el inmueble y procedieron al arresto del segundo sospechoso.

La investigación continuó durante toda la jornada para localizar al tercer implicado. Los agentes lograron identificarlo plenamente y comprobaron que había tratado de dificultar su localización cambiándose de ropa y de aspecto tras huir del lugar del tiroteo.

El amplio dispositivo desplegado para encontrarlo permitió localizarlo finalmente sobre las 23.00 horas en una calle de Fuengirola. Allí fue detenido por los agentes.

La investigación permanece abierta y los tres detenidos quedan ahora a disposición de la autoridad judicial, que ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza mientras continúa la instrucción de la causa.