Así salvará el Metro de Málaga un ficus singular: aire comprimido y grúas gigantes

Imagen del ficus que va a ser trasplantado por el Metro de Málaga. Junta de Andalucía

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Las claves Generado con IA El Metro de Málaga trasplantará un ficus singular de la avenida Arroyo de los Ángeles para permitir las obras del tercer tramo. La extracción y traslado del árbol se realizará con grúas y la técnica Air Spade de aire comprimido para preservar las raíces. El ficus será reubicado en la rotonda sur del Centro Comercial La Rosaleda, garantizando condiciones óptimas para su desarrollo. El proyecto de prolongación del Metro incluye una estación en el Hospital Civil y supone una inversión de 244 millones de euros.

Las obras del tercer tramo de la prolongación del Metro de Málaga afrontan esta madrugada el trasplante de un ejemplar singular de ficus ubicado en la mediana de la avenida Arroyo de los Ángeles.

La operación, coordinada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, permitirá ejecutar el desvío y la reposición de los servicios afectados antes de avanzar en la construcción de la infraestructura del suburbano.

El árbol será extraído, trasladado y plantado en la rotonda sur del Centro Comercial La Rosaleda, un emplazamiento elegido por el Consistorio por sus condiciones de implantación, la disponibilidad de espacio para el desarrollo futuro del sistema radicular y de la copa, y su elevada visibilidad urbana.

El operativo se desarrollará durante la madrugada del viernes 18 de septiembre, con el objetivo de minimizar la afección al tráfico rodado. La fecha también se ha escogido por su compatibilidad con el ciclo botánico del ejemplar y para favorecer su conservación en la nueva ubicación.

El ficus, identificado en la nota de la Consejería de Fomento y Movilidad como Ficus lyrata, es un árbol de gran porte, en buen estado de conservación y de presencia poco habitual en el arbolado urbano de Málaga. El traslado se realizará manteniendo su porte y posición original, con la ayuda de grúas de gran tonelaje y una plataforma especial.

Una extracción mediante aire comprimido

La intervención contará con la planificación, el asesoramiento y la supervisión de la empresa especializada Doctor Árbol, que ya participó en el trasplante de ceibas y otros ejemplares singulares afectados por las obras del tramo I de la prolongación del Metro, entre Guadalmedina e Hilera, durante 2024.

En este caso se aplicará el procedimiento de raíz desnuda mediante Air Spade, una técnica que permite retirar de forma controlada el terreno que rodea las raíces mediante aire comprimido a alta presión. El sistema facilita descubrir progresivamente el sistema radicular estructural sin provocar daños, identificar las raíces principales y conservar las que garantizan la estabilidad del árbol y su capacidad de absorción de nutrientes.

Una vez completado el trasplante, durante la misma madrugada del 17 al 18 de septiembre, se pondrá en marcha un programa específico de seguimiento y mantenimiento. Este incluirá riegos controlados, comprobaciones de estabilidad y evaluaciones periódicas de la respuesta vegetativa del ejemplar.

La actuación se plantea como una intervención excepcional dentro del arbolado urbano de Málaga para conservar un árbol considerado de alto valor ambiental y patrimonial, cuya permanencia en su emplazamiento actual resulta incompatible con las obras del Metro.

El tramo hacia el Hospital Civil

El árbol se encuentra dentro del ámbito del tercer y último tramo de la prolongación del Metro de Málaga hacia el futuro Hospital Virgen de la Esperanza. Este segmento tiene una longitud de 510 metros y discurre desde el cruce de las calles Blas de Lezo y Martínez de la Rosa, después del tramo II, hasta la avenida Simón Bolívar, atravesando el Arroyo de los Ángeles.

El tramo contará con una estación, denominada Hospital Civil. Los trabajos comenzaron el pasado mes de julio con el levantamiento topográfico de la zona, una campaña de sondeos geotécnicos y la inspección de los edificios situados a lo largo de la traza.

La prolongación completa hasta el futuro hospital tendrá una longitud de 1,8 kilómetros, íntegramente soterrados, y se ha dividido en tres tramos, todos ellos ya en fase de construcción y con una estación prevista en cada uno.

La inversión estimada para el conjunto de la prolongación asciende a 244 millones de euros, incluyendo la obra civil, las instalaciones, la arquitectura y la señalización ferroviaria. El proyecto cuenta con cofinanciación de los fondos Feder de la Unión Europea.