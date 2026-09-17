La patronal de la construcción pide frenar la licitación de las obras del Auditorio de Málaga

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La Confederación Nacional de la Construcción ha presentado un recurso contra la licitación de las obras del Auditorio de la Música de Málaga. El recurso impugna la obligación de que dos perfiles técnicos de acústica estén integrados en la empresa contratista, sin opción a subcontratación. La patronal solicita la anulación de varios apartados de los pliegos de la licitación y pide suspender el proceso hasta que se resuelva el recurso. El plazo para presentar ofertas al concurso termina el 13 de octubre, pero la petición de suspensión podría modificar este calendario.

La apuesta del Ayuntamiento de Málaga y su alcalde, Francisco de la Torre, por el Auditorio de la Música se topa con un primer revés.

Menos de un mes después de la licitación formal de las obras de construcción del equipamiento, tasadas en algo más de 202 millones de euros, la Confederación Nacional de la Construcción ha interpuesto un recurso especial contra el procedimiento.

De acuerdo con los documentos oficiales, el citado recurso fue formulado el pasado 11 de septiembre "contra el anuncio y los pliegos de la licitación de la ejecución de las obras del Auditorio de la Música de Málaga".

Con independencia del recorrido que pueda tener el planteamiento de los constructores, parece evidente que altera las previsiones iniciales del Consistorio. El plazo de presentación de ofertas al concurso finaliza el 13 de octubre próximo.

Atendiendo al contenido del recurso, la patronal impugna la obligación de que dos perfiles técnicos vinculados a la acústica estén integrados directamente en la empresa contratista o en una de las compañías que formen parte de la unión temporal de empresas, sin posibilidad de recurrir a la subcontratación o a una colaboración profesional externa.

La CNC solicita que se anule el apartado 13.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas, en el punto en el que califica como tareas críticas de ejecución directa las funciones de gestión de la calidad acústica y coordinación de interfaces acústicas correspondientes a los medios personales números 9 y 10.

Según el recurso, los pliegos exigen que esos perfiles estén integrados mediante una relación laboral o societaria en el contratista principal o en uno de los integrantes de la UTE.

La patronal considera que esa previsión debe dejarse sin efecto, al impedir que dichas funciones puedan ser aportadas mediante subcontratación o colaboración profesional externa.

La impugnación se extiende también a las cláusulas concordantes del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, incluida la previsión relativa a la subcontratación de tareas críticas, en lo que resulte aplicable a esos dos perfiles técnicos.

Junto con la petición de anulación de esas cláusulas, la CNC plantea una medida cautelar. En concreto, reclama la suspensión del procedimiento de licitación y, en todo caso, la suspensión del plazo de presentación de ofertas hasta que el tribunal resuelva el recurso.

La patronal justifica esta petición en la necesidad de preservar la finalidad del recurso. El documento advierte de que la continuación del procedimiento obligaría a los licitadores a preparar y presentar sus ofertas con arreglo a unas condiciones que están siendo impugnadas.