Hallan muerto a un hombre en una vivienda de Nueva Málaga tras no poder contactar con él

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre fue hallado muerto en una vivienda de la barriada de Nueva Málaga tras no poder contactar con él desde el día anterior. La Policía Nacional y los bomberos accedieron a la vivienda, ubicada en la calle Magistrado Salvador Barberá, tras encontrar la cerradura con la llave echada. El protocolo judicial fue activado y se espera el informe preliminar de la autopsia, aunque todo apunta a una muerte por causas naturales. En la misma calle, la pasada madrugada, una mujer de 44 años también falleció tras sentirse muy mareada y ser atendida por los servicios sanitarios.

Trágico suceso en Málaga capital. Un hombre fue localizado sin vida en una vivienda de la barriada de Nueva Málaga en la tarde de este miércoles después de que, de inicio, nadie pudiera contactar con él desde el día antes.

Según han informado fuentes consultadas, sobre las 16.30 horas, la Policía Nacional requirió la presencia de efectivos del Cuerpo de Bomberos de Málaga para acceder a una vivienda ubicada en la calle Magistrado Salvador Barberá.

Al parecer, el hombre tendría la cerradura con la llave echada, complicando el acceso a la casa de los cuerpos de seguridad.

En su interior, ha confirmado la Policía Nacional, se produjo el hallazgo del cadáver del hombre. Así, se activó el protocolo judicial correspondiente en estos casos y, han informado desde el cuerpo, se está pendiente de recibir el informe preliminar de la autopsia, que determinará la causa del óbito.

Si bien, la Policía Nacional ha explicado que hasta el momento no hay una investigación abierta, por lo que todo apunta a que el hombre habría fallecido por causas naturales.

Se da la circunstancia que también anoche, de madrugada, los servicios sanitarios fueron requeridos en otra vivienda de la misma calle, casualmente. El aviso hablaba de una mujer que se encontraba mal, muy mareada. Aunque efectivos del 061 acudieron a su auxilio, la mujer, de 44 años, acabó falleciendo.