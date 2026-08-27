Tres años sin Maxi y Emma, los paddlesurfistas de la playa de la Misericordia: su caso dio la vuelta al mundo

Un montaje con imágenes del caso de Maxi y Emma. Arriba a la derecha: Daniel Pérez EFE// Abajo derecha: Alba Rosado // Resto: cedidas por la familia

Las claves

Las claves Generado con IA Maxi Ludvik y Emmanuel Soria desaparecieron hace tres años tras salir a hacer paddle surf en la playa de la Misericordia, Málaga. La tabla en la que iban fue hallada a 15 millas de la costa, pero nunca se encontró rastro de los jóvenes, pese a un intenso operativo de búsqueda. Las familias, originarias de Mar del Plata, han mantenido viva la memoria y la búsqueda, incluso viajando a Marruecos y difundiendo su historia. La desaparición inspiró una canción y ha dejado un impacto duradero en la comunidad argentina de la Costa del Sol y en Málaga.

Se llamaban Maxi Ludvik y Emmanuel Soria y tenían 29 y 34 años. La mañana del 27 de agosto de 2023 salieron de casa a buscar en el amanecer un rato de paz entre amigos. Pensaron que era un día perfecto para tomar mate sobre una tabla de paddle surf en la playa de la Misericordia y volver pronto con la familia. Pero para desgracia de los que les quieren, nunca regresaron.

Este 27 de agosto se cumplen 3 años de aquella desaparición que apagó la alegría de la playa de la Misericordia y golpeó a la comunidad argentina de la Costa del Sol, pues eran originarios de Mar del Plata. En 36 meses no ha aparecido rastro alguno de los dos jóvenes, más allá de su tabla.

Aquella mañana el mar estaba en calma, con el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología activado por fenómenos costeros. La noche previa, Málaga capital había registrado casi un centenar de incidencias por fuertes vientos.

Los dos amigos entraron al agua descalzos, en bañador y sin teléfonos, para ver el amanecer. La última imagen que conserva la familia la grabó de casualidad un turista desde el paseo marítimo: se les veía remando mar adentro, muy tranquilos, aunque el agua ya iba anunciando que el viento comenzaba a hacer de las suyas.

El operativo arrancó de madrugada el 28 de agosto, horas después de que Camila, hermana de Emmanuel, denunciara la desaparición en la Comisaría Provincial. Ese mismo día, un velero halló la tabla a 15 millas al sureste de la costa, entre Benajarafe y Torre del Mar, con la bombilla del mate encima. Fue el único vestigio. No hubo rastro de los dos amigos.

Salvamento Marítimo dio por terminada la búsqueda activa en septiembre de 2023, tras una veintena de días de rastreo y más de 9.000 kilómetros cuadrados peinados, una superficie mayor que la propia provincia de Málaga.

Algo, explican fuentes cercanas a aquel dispositivo, nada habitual. "Fueron dos semanas de búsqueda, muy duras y difíciles para todos. Se hizo todo lo posible y más estudiando las corrientes hasta localizar la tabla. La presión mediática fue muy fuerte", declaran las fuentes consultadas.

Las familias nunca aceptaron ese punto final. Viajaron a Marruecos y repartieron carteles en Nador, Tetuán, Melilla y Ceuta, convencidas de que tras el hallazgo de la tabla merecían al menos recuperar los cuerpos de ambos. Pero ese día no llegó. Reclamaron por escrito a la Subdelegación del Gobierno y pidieron que se retomaran los rastreos por aire. Pero no se realizó.

En estos tres años, sus familias los han recordado compartiendo en redes sus fotos, dejando siempre arriba su legado, orgullosos de todo lo que fueron. Cuando vienen a Málaga (uno los hermanos de Emmanuel, de hecho, reside aquí), suelen acudir a la playa a rememorar todo lo que vivieron con ambos.

Hasta el grupo argentino Perdido Eléctrico, dedicó a los dos jóvenes una canción, titulada como la propia playa donde se les perdió la pista.

Tres veranos después, los que quieren a Emma y Maxi no ven al mar de la misma forma. Siguen llenos de dolor y rabia con un mar que se llevó a dos personas primordiales de la manera más horrible, sin opción a despedirse. En Huelin y en la siempre alegre playa de la Misericordia, pero por supuesto al otro lado del charco, desde Mar de Plata su historia sigue esperando un final.

Consejos

No consultar el parte meteorológico, no llevar chaleco y adentrarse en el mar sin móvil y una botella de agua en una bolsa estanca puede convertir un día de playa en un auténtico disgusto. Desde Salvamento Marítimo siempre recomiendan plantearte un checklist básico que puede marcar la diferencia ante cualquier emergencia: ¿tenemos un plan de navegación claro, revisamos la previsión del tiempo, llevamos todos los equipos de seguridad obligatorios y dejamos aviso en tierra sobre nuestra ruta y hora de regreso? Hacerte estas preguntas antes de subirte a la tabla no solo garantiza que estés preparado ante imprevistos, sino que literalmente pueden salvarte la vida.