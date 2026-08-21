¿Quieres emprender en el cementerio? Parcemasa alquila locales en San Gabriel por 840 euros al mes

Las claves

Las claves Generado con IA Parcemasa ha abierto el proceso para alquilar cuatro locales desocupados en el cementerio de San Gabriel, Málaga. Cada local tiene 42 metros cuadrados y el alquiler parte de 840 euros al mes. Los espacios están destinados a actividades complementarias a los servicios funerarios, como floristería o tienda funeraria. El plazo para presentar solicitudes es de 15 días desde la publicación, finalizando a principios de septiembre.

Montar un negocio en la zona comercial del cementerio de San Gabriel es, desde este viernes, una posibilidad real. La empresa municipal Parque Cementerio de Málaga S.A. (Parcemasa) ha activado el proceso para arrendar los cuatro locales que permanecen desocupados en el recinto, con la intención de que en ellos se desarrollen actividades complementarias a los servicios funerarios que presta la compañía.

Cada uno de los inmuebles cuenta con una superficie de 42 metros cuadrados. El precio del arrendamiento se ha fijado inicialmente en 20 euros mensuales por metro cuadrado, lo que sitúa la renta de partida de cada local en 840 euros al mes.

El proceso permite que un mismo interesado presente oferta por más de un espacio y en la adjudicación se valorará la experiencia en la actividad que se vaya a desarrollar.

El anuncio no concreta qué tipo de negocios ocuparán los locales. Una tienda funeraria o una floristería encajan de lleno entre esas actividades complementarias. La gran incógnita es si alguno de los cuatro espacios recuperará un uso que el complejo perdió hace justo un año, el de una cafetería.

La cafetería de Parcemasa cerró sus puertas el 31 de julio de 2025 y en su lugar el Ayuntamiento habilitó una sala con máquinas expendedoras de bocadillos, ensaladas y bebidas.

El cambio despertó las críticas de numerosos malagueños, que echaron de menos el trato humano de la barra y el pequeño ritual de salir un momento de la sala de velatorio para tomar algo caliente y cruzar unas palabras en uno de los días más difíciles de su vida.

Parcemasa no ha vinculado este arrendamiento con aquel cierre. Queda por ver si entre las ofertas que se presenten figura la de alguien dispuesto a devolver ese servicio al camposanto.

El anuncio se ha publicado este viernes en la web de Parcemasa, a través de la dirección https://parcema.com/arrendamiento-locales-parcemasa/. Quienes quieran ampliar la información o concertar una visita para conocer los locales, han añadido, pueden dirigirse al correo electrónico locales@parcemasa.es.

El plazo para presentar solicitudes o pedir cita es de 15 días naturales a contar desde la publicación del anuncio, de modo que los interesados en emprender en Parcemasa tendrán hasta principios de septiembre para dar el paso.