El Puerto de Málaga cambia de marcha: los contenedores se disparan y los vehículos nuevos se duplican

Las claves

Las claves Generado con IA El Puerto de Málaga incrementa un 11,8% el movimiento de mercancías entre enero y julio, liderado por el tráfico de contenedores. El tráfico de vehículos nuevos se duplica en julio respecto al año anterior, aunque el acumulado anual sigue por debajo de 2025. Los contenedores muestran un sólido crecimiento, con un aumento del 24,85% en TEU y del 17,16% en toneladas hasta julio. Los graneles sólidos descienden un 6,84%, mientras que los graneles líquidos suben un 9,45% y el avituallamiento de buques se duplica.

El Puerto de Málaga mantiene el pulso en 2026 y lo hace con una evolución que empieza a dibujar un cambio en el peso de sus distintos tráficos.

Entre enero y julio, el recinto portuario ha movido 3,498 millones de toneladas de mercancías, frente a los 3,129 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025. El incremento es del 11,8%, con la mercancía general y, especialmente, los contenedores como principales motores del crecimiento.

El último mes objeto de análisis en la estadística portuaria es julio, periodo que deja algunos de los saltos interanuales más llamativos del ejercicio, especialmente en determinados tráficos, y ofrece una fotografía de cómo está evolucionando la actividad en los últimos meses.

El caso más destacado es el de los vehículos nuevos. En julio se gestionaron 12.079 unidades, frente a las 5.846 del mismo mes de 2025. Son 6.233 vehículos más y un crecimiento del 106,62%.

El fuerte aumento mensual, sin embargo, todavía no permite hablar de una recuperación completa del tráfico: en el acumulado de enero a julio se contabilizan 54.533 vehículos nuevos, un 23,25% menos que los 71.050 del mismo periodo del año anterior.

Los contenedores consolidan su crecimiento

El tráfico de contenedores ofrece una evolución más sólida. Hasta julio, el Puerto ha movido 255.266 TEU, frente a 204.457 en los siete primeros meses de 2025. El incremento es del 24,85%, con 50.809 unidades más.

También aumenta el volumen de mercancía transportada en contenedores, que pasa de 2,240 a 2,625 millones de toneladas, un 17,16% más.

La evolución mensual de julio refuerza esta tendencia: en ese mes se contabilizaron 53.274 TEU, frente a 29.121 en julio de 2025, un aumento del 82,94%. En toneladas, el crecimiento interanual de julio fue del 30,28%.

Así, mientras el dato de vehículos refleja un fuerte repunte puntual que todavía no ha compensado el descenso acumulado, los contenedores presentan un crecimiento tanto en el conjunto del año como en el último mes analizado.

El comportamiento de los contenedores se enmarca en una evolución positiva de la mercancía general. Entre enero y julio, este apartado alcanza las 2,898 millones de toneladas, frente a 2,494 millones en 2025, un 16,20% más.

El tráfico ro-ro crece de forma mucho más moderada, un 2,04%, mientras que el resto de mercancía general aumenta un 19,28%.

El resultado es que la mercancía general explica una parte importante del crecimiento global de las mercancías, que alcanza el 11,8%.

Los graneles sólidos, en cambio, pierden volumen

La evolución no es homogénea. Los graneles sólidos bajan un 6,84%, desde las 582.916 toneladas de 2025 hasta las 543.050 de este año.

Dentro de esta categoría destacan los descensos del cemento y clínker, que caen un 50%, y de los piensos y forrajes, con un retroceso del 38,95%.

Los cereales y su harina constituyen la excepción dentro de los principales tráficos de graneles sólidos, con un crecimiento del 11,01%. Los graneles líquidos, por su parte, aumentan un 9,45%, hasta las 57.089 toneladas.

Más mercancías y menos cruceristas

El crecimiento de la actividad portuaria tampoco procede del tráfico de cruceros. El número total de pasajeros se mantiene prácticamente estable en los siete primeros meses: 455.978, frente a 453.587 en 2025, un 0,53% más.

Pero los pasajeros de crucero disminuyeron un 4,18%, desde 264.073 hasta 253.027. El descenso de los cruceristas contrasta con el crecimiento de los pasajeros de cabotaje, que aumentan un 7,09%, hasta 202.951.

El número de buques que han pasado por el Puerto también aumenta. Hasta julio se contabilizan 838, frente a 732 en 2025, un 14,48% más.

Sin embargo, el crecimiento del GT acumulado es más moderado, del 2,54%. Otro de los datos más llamativos es el del avituallamiento, que prácticamente se duplica: pasa de 37.283 a 77.346 toneladas, un incremento del 107,46%.

Dentro de este apartado, las provisiones para los buques aumentan un 187,73%, mientras que el suministro de agua crece un 22,33%.