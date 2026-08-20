Localizan el cadáver de un ciclista de 72 años en la carretera A-7058 de Málaga

Una ambulancia del 061. E. E. Sevilla

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Las claves Generado con IA Un ciclista de 72 años ha sido hallado sin vida en la carretera A-7058 de Málaga capital. El aviso al 112 se produjo a las 9:20 tras encontrar al ciclista herido en el kilómetro 6 de la vía. Un testigo apuntó que el hombre podría haber sufrido una caída tras una parada cardiorrespiratoria. Sanitarios y Guardia Civil certificaron el fallecimiento y se ha activado el protocolo judicial correspondiente.

Trágico suceso en Málaga capital. Un ciclista de 72 años ha sido localizado sin vida en la carretera A-7058 de Málaga capital a primera hora de este jueves, 20 de agosto.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido una llamada a las 9.20 horas que alertaba de la presencia de un ciclista herido a la altura del kilómetro 6 de la citada vía. El alertante avisaba de la gravedad de su estado de salud y solicitaba asistencia sanitaria para el hombre.

En la llamada, el testigo creía que el hombre podría haber sufrido una caída tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, será la autopsia la que determine la circunstancia del óbito, así como la investigación de la Guardia Civil.

Desde la sala operativa se han activado los operativos de la Guardia Civil y los sanitarios del 061, que a su llegada solo han podido certificar el fallecimiento del hombre.

A partir de ese momento, se ha activado el protocolo judicial habitual para proceder al levantamiento de cadáver.