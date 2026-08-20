Clausuran la caseta 'Colmao' en la Feria de Málaga por incumplir la Ordenanza: el cierre dejó al Canelita sin cantar

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha clausurado de forma cautelar la caseta 'Colmao' por varios incumplimientos de la Ordenanza de Feria. Las infracciones detectadas incluyen cobrar por el acceso, incumplir horarios y problemas con la disposición de mesas y sillas. La intervención policial por alteraciones graves del orden público impidió la actuación prevista del artista Canelita. Otra caseta, Koloa, también fue cerrada 24 horas antes por infracciones similares relacionadas con el mobiliario y los espacios.

El Ayuntamiento de Málaga ha cerrado de forma cautelar durante 24 horas la caseta 'Colmao', situada en los números 85 y 86 del recinto ferial, tras la detección de varios incumplimientos de la Ordenanza de Feria. La medida llega en plena celebración de la Feria y va acompañada de la advertencia de una posible clausura definitiva en caso de producirse un nuevo incumplimiento.

El más grave de los incumplimientos afecta a la prohibición de cobrar o exigir invitación, consumición o pase para acceder a la caseta, una conducta tipificada como infracción muy grave. A ella se suman otras dos faltas calificadas como graves, relativas a los horarios de actividad y a la delimitación de zonas y la colocación de mesas y sillas en las casetas familiares.

La decisión se ha adoptado tras la actuación de la Policía Local la pasada madrugada. Los agentes, además de detectar los citados incumplimientos, tuvieron que intervenir por alteraciones graves del orden público en el establecimiento.

El hecho dejó sin poder cantar a Canelita, que tenía prevista actuación esa noche. El artista ha explicado en sus redes que "desde el domingo se han realizado conciertos en la caseta y no pasa nada y venimos nosotros y nos dicen que han cerrado porque había más gente de la cuenta en la puerta". "Nos vamos de Málaga sin trabajar por la Policía y el Ayuntamiento", ha alegado el cantante. Hubo seguidores que esperaron más de dos horas para verlo.

La caseta 'Colmao' no ha sido la primera en verse afectada por este tipo de medidas. El día 19, el Ayuntamiento decretó el cierre cautelar durante 24 horas de la caseta Koloa, ubicada en el número 135 del recinto, debido a la reiteración de incumplimientos de la Ordenanza de Feria.

En aquel caso, la medida afectó a la distribución de los espacios y a la disposición del mobiliario en las casetas familiares, en concreto por la colocación de mesas y sillas en zonas que no se ajustaban a la normativa municipal. El Consistorio informó de la clausura a través de su perfil oficial en la red social X.

El cierre de Koloa se produjo después de que la caseta recibiera previamente un apercibimiento para corregir la situación. Al no haber subsanado las irregularidades dentro del plazo establecido de 24 horas, el Ayuntamiento aplicó la medida cautelar por reincidencia, y el establecimiento permaneció cerrado durante un día.