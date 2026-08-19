La Policía Local retira 27 kilos de sushi de una caseta de la Feria de Málaga: transportados en moto y sin refrigeración

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga retiró 27 kilos de sushi de una caseta de la Feria tras detectar que habían sido transportados en moto sin refrigeración adecuada. El sushi, distribuido en 91 envases, fue hallado en el compartimento de carga de una motocicleta con solo placas de hielo como método de enfriamiento. El responsable del establecimiento accedió a destruir voluntariamente los productos tras la intervención policial y la inspección sanitaria. La Policía recordó la importancia de cumplir la normativa sanitaria sobre el transporte y conservación de alimentos, especialmente durante eventos multitudinarios.

La Policía Local de Málaga ha intervenido y destruido un total de 91 envases de sushi, con un peso aproximado de 27 kilos, después de detectar que estaban siendo trasladados hasta una caseta de la Feria de Málaga sin las condiciones de refrigeración exigidas para garantizar su conservación.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17.15 horas del lunes 17 de agosto, cuando una patrulla de agentes de paisano que realizaba labores de vigilancia en el Real del Cortijo de Torres detuvo una motocicleta en la calle José Blázquez El Maño, según han indicado en un comunicado.

Al inspeccionar el vehículo, los policías localizaron en su compartimento de carga los 91 paquetes de sushi.

El conductor explicó a los agentes que era propietario de un establecimiento de restauración y que los productos habían sido elaborados allí para ser posteriormente trasladados hasta una caseta del recinto ferial.

Sin embargo, los agentes comprobaron que el baúl de la motocicleta no estaba acondicionado ni contaba con un sistema de refrigeración específico para el transporte de alimentos. En su interior únicamente había varias placas de hielo de las utilizadas habitualmente en neveras portátiles, una circunstancia por la que se levantó la correspondiente acta de denuncia.

Una vez que la mercancía llegó a la caseta de destino y fue introducida en una cámara frigorífica, los policías procedieron a precintarla e inmovilizarla, con el objetivo de impedir que pudiera ser consumida mientras se determinaba qué hacer con los alimentos.

Posteriormente, efectivos del Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPRONA) de la Policía Local, acompañados por una inspectora del Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Málaga, realizaron una nueva inspección. Tras el desprecintado, el responsable accedió a la eliminación voluntaria de los 27 kilos de sushi.

Los agentes informaron además al responsable de la necesidad de cumplir la normativa sanitaria vigente, especialmente en lo relativo al transporte de productos alimenticios y al mantenimiento de la cadena de frío.