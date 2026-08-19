Málaga reabre al baño las cuatro playas clausuradas tras confirmar que sus aguas vuelven a ser aptas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha reabierto al baño las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés tras confirmar que el agua vuelve a ser apta. La reapertura se produce tras los resultados favorables de las analíticas realizadas por Emasa, que demostraron que la calidad del agua cumple los requisitos. Las playas estuvieron cerradas varios días por vertidos al mar causados por la tormenta del pasado sábado y los trabajos de limpieza en el litoral. El sistema de saneamiento de Málaga, al igual que en otras ciudades costeras, puede verse superado por lluvias intensas, lo que provoca vertidos controlados para evitar inundaciones.

El Ayuntamiento de Málaga ha autorizado de nuevo el baño en las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés después de que las últimas analíticas hayan confirmado que la calidad del agua vuelve a ser adecuada.

Las muestras fueron recogidas este martes por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) y sus resultados han determinado que las aguas cumplen de nuevo las condiciones necesarias para el baño, según han indicado desde el Consistorio en un comunicado.

Tras recibir la autorización de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía, se ha procedido a levantar la prohibición.

La medida llega después de varios días de trabajos de limpieza en el litoral. Desde el Área de Playas se han realizado labores para retirar los restos acumulados como consecuencia de la tormenta registrada durante la madrugada del pasado sábado 15 de agosto.

Las fuertes precipitaciones provocaron alivios en diferentes puntos de la red de saneamiento de la ciudad, lo que derivó en vertidos al mar y motivó la restricción temporal del baño en seis playas.

El Ayuntamiento ha indicado que este tipo de episodios puede producirse en prácticamente todos los municipios costeros cuando se registran lluvias intensas en periodos muy cortos.

En Málaga, la red general de saneamiento discurre paralela al litoral y recibe también las aguas procedentes de redes unitarias que recogen tanto aguas residuales como pluviales.

Cuando se producen precipitaciones especialmente intensas, como las registradas el pasado sábado —con hasta 14 litros por metro cuadrado en una hora—, la capacidad de estas redes puede verse superada y generar alivios controlados.

Según el Consistorio, este mecanismo permite evitar la saturación de las tuberías y reducir el riesgo de inundaciones en distintos puntos de la ciudad.