Cierran una caseta de la Feria de Málaga por incumplir la ordenanza: quedará clausurada durante 24 horas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha cerrado durante 24 horas la caseta Koloa del recinto ferial por incumplir la Ordenanza de Feria. La sanción se debe a la distribución inadecuada de espacios y mobiliario, como mesas y sillas fuera de lo permitido en casetas familiares. La clausura se produce tras un apercibimiento previo y por no corregir las irregularidades en el plazo establecido. La medida es consecuencia de la reincidencia en los incumplimientos de la normativa municipal durante la Feria de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga ha decretado el cierre cautelar durante 24 horas de la caseta Koloa, ubicada en el número 135 del recinto ferial, debido a la reiteración de incumplimientos de la Ordenanza de Feria.

La medida afecta a la distribución de los espacios y a la disposición del mobiliario en las casetas familiares, concretamente por la colocación de mesas y sillas en zonas que no se ajustan a la normativa municipal.

Según ha informado el Consistorio a través de su perfil oficial en X, la clausura se produce después de que la caseta recibiera previamente un apercibimiento para corregir la situación.

Al no haber subsanado las irregularidades dentro del plazo establecido de 24 horas, el Ayuntamiento ha aplicado la medida cautelar por reincidencia.

La caseta permanecerá cerrada durante un día como consecuencia de estos incumplimientos de la normativa que regula el funcionamiento de la Feria de Málaga.