Talan 20 cipreses sin permiso en una propiedad de Málaga y el Ayuntamiento abre un expediente sancionador

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha abierto un expediente sancionador tras la tala sin permiso de 20 cipreses en una propiedad del distrito Este. La actuación fue detectada por el Servicio de Parques y Jardines durante una inspección el 1 de julio, constatando la ausencia de autorización municipal. La valoración económica de 16 de los ejemplares talados asciende a 15.137,56 euros, según los criterios de la ordenanza municipal. La normativa exige que, además de una posible sanción, la propiedad debe reponer o reparar los árboles afectados.

El Ayuntamiento de Málaga ha abierto un expediente sancionador contra la propiedad de un inmueble situado en el número 12 de la calle Vicente Espinel, en el distrito Este, después de constatar la eliminación de 20 cipreses sin autorización municipal.

La actuación ha sido detectada por el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, que en una inspección realizada el pasado 1 de julio comprobó que en la propiedad se habían talado una veintena de ejemplares. Según el informe municipal, la actuación se habría realizado sin autorización, solicitud ni informe previo del propio Servicio de Parques y Jardines.

A partir de estos hechos, el Área de Sostenibilidad Medioambiental ha iniciado el correspondiente procedimiento para determinar si existe una infracción de la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes y las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse.

Más de 15.000 euros de valoración

El informe elaborado por los técnicos municipales no pudo valorar los 20 cipreses. Cuatro de ellos fueron excluidos de la tasación debido al reducido perímetro de sus troncos, por lo que la valoración se realizó sobre los otros 16 ejemplares. El resultado asciende a 15.137,56 euros.

Esta cantidad, no obstante, no equivale necesariamente a la multa que pudiera imponerse. Se trata de la valoración realizada sobre el arbolado afectado conforme a los criterios establecidos en la ordenanza y que forma parte del expediente abierto por el Ayuntamiento.

La cuantificación adquiere relevancia porque la normativa municipal establece que una eventual sanción no exime de la obligación de reponer o reparar el árbol o planta que haya resultado afectado.

Por ello, además del procedimiento sancionador, en el expediente consta la valoración económica de los ejemplares como referencia para la obligación de reposición o reparación del arbolado.

El expediente se encuentra en fase de tramitación y será durante el procedimiento cuando se concreten, en su caso, las consecuencias administrativas derivadas de la actuación.