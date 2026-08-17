Un conductor de VTC amenaza con degollarse y arremete con una navaja contra la Policía tras varios accidentes en Málaga

Un montaje con imágenes del suceso, de Fuengirola se queja, y del arma blanca. Fuengirola se queja // PL

Las claves

Las claves Generado con IA Un conductor de VTC fue detenido en Málaga tras causar varios accidentes y chocar contra un semáforo. Al ser interceptado por la Policía, el hombre amenazó con cortarse el cuello y atacó a los agentes con una navaja. El conductor dio positivo en pruebas de alcohol y drogas y tenía antecedentes por atentado contra la autoridad. Durante su traslado al hospital, también amenazó al personal sanitario antes de quedar a disposición judicial.

La Policía Local de Málaga detuvo el pasado sábado a un conductor de VTC después de protagonizar varios accidentes con distintos vehículos y acabar empotrado contra un semáforo en la avenida de Velázquez. El arrestado se enfrentó a los agentes con una navaja y amenazó con cortarse el cuello antes de ser reducido.

El aviso llegó sobre las 18.45 horas a la sala del 092, que alertó de un vehículo VTC que realizaba maniobras negligentes y que había tenido ya varios accidentes con otros conductores. Las patrullas de la zona montaron un dispositivo y fueron informadas de que el turismo se había estrellado contra un semáforo, a la altura de la calle Molière.

Hasta el lugar se desplazaron dos unidades de la Policía Local, que encontraron al conductor en el interior del vehículo. A la llegada de los agentes, el hombre fumaba una pipa, presuntamente de cocaína, y sostenía una navaja en una de sus manos.

Cuando los agentes le pidieron que abandonara el vehículo, el conductor arremetió contra ellos con la navaja. El policía más cercano logró esquivar el ataque. El individuo se trasladó entonces a la acera y se colocó el arma en el cuello, amenazando con cortárselo.

Los agentes le pidieron que depusiera su actitud. El hombre volvió a abalanzarse sobre ellos, por lo que los policías sacaron el arma reglamentaria y le reclamaron en varias ocasiones que desistiera. El individuo insistió en el ataque y finalmente se tiró al suelo, momento en el que fue detenido.

Al arrestado le constan varios antecedentes por atentado contra agentes de la autoridad. Fue trasladado a un centro médico para ser reconocido, donde amenazó al personal sanitario.

Posteriormente, el detenido fue conducido a las dependencias del grupo de atestados, donde dio positivo en las pruebas de alcohol y de sustancias estupefacientes. Quedó a disposición judicial.

Desde el Ayuntamiento de Málaga han confirmado su detención por daños en varios vehículos y dar positivo en alcohol y sustancias.