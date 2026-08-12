440 drones, 500 kilos de pólvora y música: así arrancará este viernes la Feria de Málaga

Los fuegos artificiales de la Feria de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga 2026 arrancará con un espectáculo de 440 drones y 500 kilos de pólvora en la bahía. Los drones dibujarán 14 imágenes tridimensionales en el cielo durante diez minutos, visibles hasta 500 metros de distancia. A medianoche tendrá lugar un espectáculo piromusical de 20 minutos con 5.694 efectos pirotécnicos y nueve canciones. El evento, patrocinado por El Corte Inglés y Mahou-San Miguel, combinará tecnología, arte visual y tradición musical.

Málaga cuenta las horas para volver a hacer del cielo uno de los grandes escenarios de su Feria. La noche del viernes 14 de agosto, la ciudad dará la bienvenida a la Feria de Málaga 2026 con un espectáculo que combinará tecnología, música y pólvora y que promete convertir la bahía en el gran punto de atención de la noche.

La primera parte comenzará a las 23:50 horas, cuando un total de 440 drones despeguen de forma simultánea desde dos puntos de la ciudad: el Dique de Levante y San Andrés. Serán 220 aeronaves en cada ubicación que dibujarán en el cielo 14 imágenes tridimensionales durante diez minutos.

Después llegará el momento más tradicional. A medianoche, la pólvora tomará el relevo con un gran espectáculo piromusical de 20 minutos de duración, en el que se dispararán 5.694 efectos pirotécnicos mientras nueve canciones acompañan la sucesión de fuegos sobre la bahía.

Durante aproximadamente diez minutos, los drones formarán 14 imágenes tridimensionales visibles desde una distancia de hasta 500 metros. El espectáculo corre a cargo de Umiles Entertainment y combina tecnología aérea y arte visual.

Papá Noel, en el espectáculo de drones. Jorge Zapata EFE

Las aeronaves volarán a una altura aproximada de 100 metros y dentro de un perímetro de seguridad, de manera que no pasarán sobre las personas.

Uno de los elementos llamativos de la exhibición es la capacidad de los drones para reproducir hasta 16 millones de tonalidades diferentes, según la empresa responsable del espectáculo.

5.694 efectos pirotécnicos para recibir la Feria

Apenas diez minutos después de que termine el espectáculo de drones llegará el turno de los fuegos artificiales.

A las 00:00 horas comenzará el espectáculo piromusical, diseñado por Pirotecnia Zaragozana, que se prolongará durante otros 20 minutos.

Durante ese tiempo se lanzarán 5.694 unidades de disparo, con una masa bruta superior a una tonelada. En total, se quemarán alrededor de 500 kilos de pólvora desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros.

El espectáculo estará sincronizado con una selección de nueve canciones que pondrán banda sonora al comienzo oficial de la Feria.

La selección estará formada por:

Infinity, de Alex Christensen

Smalltown Boy, de Ronan Keating

Nothing compares 2 U, de Alex Christensen

Centro de gravedad permanente, de Sergio Dalma

Yo quiero verte danzar, de Sergio Dalma

Yo no soy esa, de Rosa López

Las campanas del amor, de Owo

Rumore, de Sergio Dalma

Eloise, de Nancys Rubias

La iniciativa está patrocinada por El Corte Inglés y Mahou-San Miguel y servirá para poner el punto de partida a una nueva edición de una de las grandes citas del verano malagueño.