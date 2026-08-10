500 trabajadores, 80 vehículos y 5.000 papeleras: el dispositivo de Málaga para limpiar la Feria

Imagen de operarios de Limasam en la Feria de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El dispositivo de limpieza de la Feria de Málaga contará con 500 trabajadores, 80 vehículos y más de 6.400 papeleras distribuidas por todo el recinto y el Centro Histórico. Limasam desplegará durante la Feria un operativo activo las 24 horas, con labores previas de acondicionamiento y refuerzos especiales en los días de mayor afluencia de público. Como novedad, se repartirán 10.000 ceniceros reutilizables en las playas de La Malagueta y La Misericordia para evitar que las colillas acaben en la arena. El Centro Histórico modificará el sistema de recogida de residuos, usando puntos de transferencia y minimizando la presencia de grandes contenedores durante las fiestas.

La Feria de Málaga no solo moviliza casetas, artistas, feriantes y miles de visitantes. También pone en marcha una enorme maquinaria de limpieza que trabajará durante las 24 horas para intentar que el recinto ferial y las calles del Centro Histórico recuperen la normalidad cada jornada.

Limasam prepara para la Feria de 2026 un dispositivo formado por 500 puestos de trabajo, de los que 320 serán contrataciones adicionales para atender el incremento de actividad durante las fiestas. En total, la empresa municipal prevé realizar casi 3.000 jornadas de trabajo, incluyendo las actuaciones previas y posteriores a la Feria.

El despliegue contará además con 80 vehículos, entre recolectores, baldeadores, barredoras mecánicas y unidades de apoyo técnico.

Y habrá miles de elementos repartidos por las zonas de mayor afluencia: 5.000 papeleras de cartón reciclable, otras 1.430 papeleras de polietileno y, como novedad, 10.000 ceniceros reutilizables que se distribuirán en las playas de La Malagueta y La Misericordia.

Limpieza durante las 24 horas

El operativo de Limasam permanecerá activo durante toda la jornada. El objetivo es hacer frente tanto al servicio ordinario como al incremento de residuos que genera la Feria en Cortijo de Torres y en el Centro Histórico.

Antes incluso de que llegue el primer día de fiestas, la empresa municipal ha desplegado ya un dispositivo específico para poner a punto el recinto y sus alrededores.

Estas labores previas cuentan con 40 operarios y 14 vehículos especializados, que trabajan en el acondicionamiento de los accesos, el saneamiento de las zonas de influencia de Cortijo de Torres, la distribución de contenedores y el refuerzo de papeleras.

También se aplicarán tratamientos específicos contra el polvo en las explanadas habilitadas para el estacionamiento de vehículos.

Una de las claves del dispositivo estará dentro del propio recinto ferial.

Limasam ha vuelto a instalar un punto logístico en Cortijo de Torres, junto a los módulos de servicios municipales de la avenida de Las Malagueñas. La ubicación permitirá reducir los desplazamientos de los vehículos y mejorar los tiempos de respuesta.

El Real dispone además de una red fija de baldeo, que permite realizar la limpieza con agua a presión mediante tomas situadas directamente en las calles del recinto.

La infraestructura evita que los vehículos tengan que realizar tantos desplazamientos para recargar agua y, según Limasam, permite reducir tanto las emisiones de CO2 como la contaminación acústica.

El Centro Histórico cambia su sistema

Uno de los puntos singulares del dispositivo estará en el Centro Histórico. Durante la Feria se mantendrá la recogida de residuos en horario de tarde, una medida pensada para restringir el acceso de vehículos de gran tonelaje a las calles peatonales durante los momentos de mayor actividad.

Para ello se mantendrán cuatro autocompactadoras-recolectoras nodrizas situadas en puntos estratégicos que funcionarán como puntos de transferencia.

Los contenedores serán trasladados manualmente hasta estos puntos, donde los operarios de Limasam depositarán posteriormente los residuos en los vehículos de recogida.

Uno de los principales puntos de transferencia seguirá situado en calle Beatas.

El sistema permite además reducir la presencia de contenedores de superficie en determinadas calles del Centro Histórico durante la Feria.

111 operarios extra para el día de mayor afluencia

El dispositivo se intensificará especialmente en las jornadas de mayor concentración de personas. Limasam ha previsto un operativo especial de intervención inmediata después de la tradicional Romería al Santuario de la Victoria, que tendrá lugar el sábado 15 de agosto.

También habrá un refuerzo específico durante la jornada festiva del 19 de agosto, cuando se incorporarán 111 operarios adicionales para garantizar la limpieza y las condiciones de salubridad en el Centro Histórico.

En Cortijo de Torres se mantendrá el modelo de recogida matinal de residuos en el interior del recinto, mediante vehículos recolectores compactadores.

La fórmula pretende evitar la instalación de grandes contenedores fijos de acero en las calles del Real.

Además, Limasam distribuirá voluntariamente contenedores individuales en las casetas, con el objetivo de que los residuos permanezcan almacenados de forma estanca y no terminen acumulándose en bolsas en el suelo.

Los trabajos se prolongarán del 24 al 31 de agosto y afectarán tanto al recinto ferial como a las barriadas colindantes.

10.000 ceniceros para proteger las playas

El dispositivo incorpora además una actuación específica fuera del recinto ferial. Como novedad este año, Limasam distribuirá 10.000 ceniceros reutilizables en las playas de La Malagueta y La Misericordia, en colaboración con la entidad AVORA.

La finalidad es evitar que las colillas y otros pequeños residuos terminen dispersos por la arena durante los días de Feria.

A ello se suma el uso generalizado de productos de limpieza biodegradables de alta biodegradabilidad durante las labores de baldeo, destinados también a neutralizar los olores.

En paralelo, las zonas de mayor afluencia del Centro Histórico y la zona de juventud del Real dispondrán de 5.000 papeleras de cartón reciclable, reforzadas con otras 1.430 unidades de polietileno de 50 litros.