Málaga enciende la Feria: 2,3 millones de luces, 117 casetas y 200 actuaciones gratis en Cortijo de Torres

Imagen del Real de la Feria de Málaga en Cortijo de Torres. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga 2026 contará con un espectacular alumbrado de 2,3 millones de luces LED y 117 casetas en el Real de Cortijo de Torres. Habrá cerca de 200 actuaciones musicales y artísticas gratuitas, con artistas como Antonio Carmona, Diana Navarro, Zenet y Paloma San Basilio. La feria introduce tecnología sostenible Ecogreenlux en parte del alumbrado, reduciendo la contaminación lumínica y el consumo energético. El evento ofrecerá actividades para todas las edades, incluyendo espectáculos ecuestres, programación infantil y sesiones de DJs para jóvenes hasta las 3 de la madrugada.

El Real de Cortijo de Torres ya cuenta las horas para volver a llenarse de música, casetas, caballos y miles de personas. Málaga ultima los preparativos para la Feria de 2026, que arrancará oficialmente el próximo sábado 15 de agosto con el pregón del entrenador del Málaga CF Juan Francisco Funes y el posterior encendido del alumbrado.

El recinto ferial volverá a desplegar un enorme montaje para recibir a malagueños y visitantes: 2,3 millones de puntos de luz LED, 117 casetas repartidas en más de 200 módulos, 222 arcos, 43 motivos de farola, 242 motivos agrupados, 8.880 guirnaldas y tres portadas secundarias.

A todo ello se suman alrededor de 200 actuaciones musicales y artísticas gratuitas, una nueva programación para los jóvenes en la Explanada de la Juventud y nuevos servicios públicos y de accesibilidad.

Cientos de operarios municipales y de empresas adjudicatarias trabajan desde hace semanas junto a los concesionarios de las casetas y los feriantes para dejar a punto las infraestructuras, los servicios públicos y los 20.000 metros cuadrados de toldos que proporcionarán sombra en las calles del Real.

Una de las principales novedades de este año estará precisamente sobre las calles del recinto. La tecnología sostenible de bajo impacto ambiental Ecogreenlux se extenderá por primera vez a algunas de las principales vías del Real: la avenida de Las Malagueñas y las calles José Blázquez 'El Maño' y Peñista Rafael Fuentes.

El sistema también llegará a las tres portadas secundarias, cuyos arcos han sido rediseñados e incorporan nuevos motivos decorativos.

En total, el alumbrado de la Feria estará compuesto por 2,3 millones de puntos de luz LED, que se encenderán por primera vez la noche del sábado 15 de agosto.

La gran portada principal volverá a ser la protagonista. La estructura, estrenada el año pasado, reproduce el histórico Kiosko Embarcadero de la Reina, construido en 1862 con motivo de la visita de Isabel II a Málaga.

La portada tiene 40 metros de anchura, 29 metros de altura hasta la cúpula y 37 metros hasta la bandera, además de una profundidad de 9,7 metros. En su parte central cuenta con un espacio diáfano de más de 100 metros cuadrados.

Está formada por unos 145.000 puntos LED y cuenta con cortinas de Ecogreenlux, un sistema que, según sus promotores, permite reducir la contaminación lumínica un 93% y ahorrar hasta un 60% de energía.

El 15 de agosto, el Real vuelve a encenderse

La Feria arrancará oficialmente el sábado 15 de agosto. El primer gran momento en Cortijo de Torres llegará a las 21:30 horas, con el pregón a cargo de Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga CF, en el escenario situado frente a la portada principal.

Después llegará uno de los momentos más esperados: el encendido oficial del alumbrado del Real.

A partir de ahí comenzarán varios días de música, espectáculos, actividades ecuestres y propuestas para todas las edades.

Antonio Carmona, Diana Navarro, Zenet y Paloma San Basilio

La programación musical volverá a ser uno de los grandes atractivos del recinto. El Auditorio Municipal contará este año con artistas como Antonio Carmona, Diana Navarro, Zenet, Medina Azahara, David de María, Nancys Rubias y Paloma San Basilio, además de artistas y grupos malagueños como Encarni Navarro, Tabletom o Hoffman.

En total se han programado alrededor de 200 actuaciones musicales y artísticas gratuitas, repartidas entre el Auditorio Municipal, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla y la caseta infantil.

El flamenco tendrá su propio espacio con actuaciones diarias de cantaores como José de Chaparro, Chato de Málaga, Amparo Heredia y Chelo Soto. La caseta también acogerá la final del certamen Ciudad de Málaga.

Y los verdiales volverán a tener presencia tanto en Cortijo de Torres como en el centro histórico. Dos pandas diarias de los estilos Montes, Almogía y Comares actuarán en el recinto ferial entre las 22:00 y las 03:00 horas, mientras que las actuaciones en calle Larios se desarrollarán de 13:00 a 17:00 horas.

30 años de Feria Mágica para los niños

Los más pequeños también tendrán su espacio en el Real. La edición de 2026 conmemora el 30.º aniversario de la Feria Mágica, con actividades y espectáculos teatrales a partir de las 21:30 horas en la caseta municipal infantil.

Por este escenario pasarán compañías como Los Títeres de Miguel Pino, Acuario Teatro y La Carpa Teatro.

DJs hasta las tres de la madrugada

La juventud contará nuevamente con un espacio propio en la Explanada de la Juventud. Las sesiones comenzarán cada día a las 22:00 horas y se prolongarán hasta las 03:00 horas.

La programación arrancará el 15 de agosto con Los 40 Urban Session Málaga, con Ramsés López, David Álvarez y Sanchez Jr.

Durante los siguientes días tomarán el relevo DJ Manuel Pallarés, Jesús Fernández DJ y DJ Javi Torres. El cierre, el sábado 22 de agosto, estará protagonizado por los participantes en el concurso 'La Feria a tu manera', dedicado a impulsar el talento local, junto a DJ Alpha Sky, ganador de la edición del año pasado.

Caballos, flamenco y un Real también pensado para la accesibilidad

Los caballos volverán a formar parte de la imagen del Cortijo de Torres. El acceso al recinto ecuestre se realizará mediante un código QR que puede obtenerse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga.

El Centro de Exhibición Ecuestre acogerá diariamente espectáculos a las 16:00 y 22:00 horas, entre ellos Málaga sueña a caballo, Entre jábegas y caballos y El compás ecuestre de Málaga.

También se celebrará el XXIII Concurso de Indumentaria y Atalaje Ecuestre Memorial 'Juan Alda', previsto para el martes 18 a las 16:00 horas.

Además, todos los días entre las 12:00 y las 20:00 horas se desarrollará el tradicional Paseo de Enganches y Caballos por el Real.

Este año se incrementan servicios públicos con la instalación de 20 nuevos aseos distribuidos en las calles Jabera y Bailarín Eusebio Valderrama, para dar mayor cobertura al recinto.

Asimismo, el Ayuntamiento ofrece un año más los aseos específicos para personas ostomizadas en la avenida de Las Malagueñas y en la caseta de El Rengue, provistos de inodoro-vaciador, encimera y enjuagador de bolsa.