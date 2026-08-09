El Metro de Málaga sigue pagando la obra que comenzó hace 20 años: aún debe 154 millones al BEI

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Málaga aún debe más de 154 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones por las obras iniciadas hace casi 20 años. El préstamo original de 50 millones firmado en 2006 se amplió hasta 325 millones en 2010 debido a sobrecostes en la construcción de las líneas 1 y 2. El calendario de pagos contempla la amortización total del préstamo a finales de 2030, extendiéndose las obligaciones hasta 2031. La Junta de Andalucía garantiza las aportaciones necesarias para que la concesionaria del Metro cumpla los pagos y requisitos financieros del préstamo.

Han pasado casi dos décadas desde que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) abrió la puerta a la financiación que hizo posible construir las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga.

Aquel préstamo, firmado inicialmente en 2006 y ampliado cuatro años después para asumir el sobrecoste de la infraestructura, entra ya en su fase final de amortización, aunque la concesionaria aún tiene por delante un importante esfuerzo económico.

Las cuentas anuales de Metro de Málaga correspondientes a 2025 reflejan que la sociedad volvió a reducir de forma significativa su deuda con el organismo financiero europeo. Solo durante el pasado ejercicio abonó 24,7 millones de euros, una cifra superior a los 22,1 millones amortizados en 2024.

Pese a este avance, el compromiso económico sigue siendo elevado. A cierre de 2025, la concesionaria mantiene pendiente el pago de 140,725 millones de euros en concepto de principal, a los que se añaden 13,34 millones de intereses estimados, lo que eleva el importe total todavía por devolver a algo más de 154 millones de euros.

El calendario de pagos previsto en el contrato fija el vencimiento de la financiación a finales de 2030 mediante un sistema de 68 cuotas trimestrales, aunque las obligaciones económicas derivadas del préstamo se prolongan hasta el ejercicio 2031.

Un préstamo decisivo para construir el Metro

La relación entre Metro de Málaga y el Banco Europeo de Inversiones se remonta al 3 de febrero de 2006, cuando ambas partes firmaron un primer contrato de financiación por 50 millones de euros destinado a impulsar la construcción de las líneas 1 y 2.

Sin embargo, el incremento de la inversión obligó a ampliar el acuerdo apenas cuatro años después. El 26 de marzo de 2010, el préstamo pasó a alcanzar un importe máximo de 325 millones de euros, convirtiéndose en una de las principales fuentes de financiación del proyecto.

Desde entonces, el contrato ha sido objeto de varias modificaciones —en 2014 y 2020— para adaptar el calendario de pagos y determinadas condiciones financieras a la evolución de la concesión.

La importancia económica de la operación llevó al Banco Europeo de Inversiones a exigir uno de los sistemas de garantías más completos de cuantos acompañan una infraestructura pública de estas características.

El préstamo quedó respaldado mediante la pignoración de la totalidad de las acciones de la sociedad concesionaria y de los derechos de crédito presentes y futuros de los accionistas.

A ello se suma la garantía sobre algunos de los contratos más relevantes del proyecto, entre ellos los correspondientes a la construcción de las líneas 1 y 2, el suministro del material móvil por parte de CAF, el sistema de señalización ferroviaria desarrollado por Alstom o las instalaciones eléctricas y electromecánicas.

El BEI también cuenta con la cesión de los derechos económicos derivados de las aportaciones que la Agencia de Obra Pública de Andalucía realiza a la concesionaria, así como con la posibilidad de exigir la constitución de una hipoteca sobre la concesión en determinados supuestos.

El paquete de garantías se completa con la pignoración de las principales cuentas financieras del proyecto —incluidas las destinadas al servicio de la deuda y a futuras inversiones—, de los derechos derivados de las pólizas de seguro y con el compromiso de subordinación de los créditos que los propios accionistas puedan mantener frente a la sociedad.

El respaldo económico de la Junta

Uno de los pilares de esta financiación sigue siendo el compromiso asumido por la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Obra Pública.

El contrato de concesión establece que, mientras permanezca vigente la financiación con el Banco Europeo de Inversiones, la Administración autonómica deberá realizar las aportaciones económicas necesarias para que la concesionaria pueda atender todas las obligaciones derivadas del préstamo.

Además, durante el periodo transitorio previsto en el contrato, la Agencia se compromete de forma expresa a garantizar que Metro de Málaga disponga con suficiente antelación de los recursos necesarios para cumplir los indicadores financieros exigidos por el BEI.