Málaga blinda la Feria: 16 nuevas cámaras, drones y 443 policías diarios para vigilar el Real y el Centro

Agentes de la Policía Local de Málaga en la Feria de Agosto. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga refuerza la seguridad en la Feria con 16 nuevas cámaras, drones y una media de 443 policías locales diarios. El dispositivo especial incluye controles de alcoholemia, inspección de alimentos en casetas, y vigilancia del cumplimiento de horarios y venta de alcohol a menores. Se colocarán bloques de hormigón y jardineras para proteger zonas concurridas y evitar el acceso de vehículos no autorizados. Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil también participarán en la coordinación y control de accesos, tráfico y emergencias durante los festejos.

Málaga se prepara para vivir una Feria marcada también por un amplio despliegue de seguridad.

El Ayuntamiento reforzará este año la vigilancia tanto en el Real de Cortijo de Torres como en el Centro con 16 nuevas cámaras de videovigilancia y drones que sobrevolarán a diario las zonas de mayor concentración de personas, dentro de un dispositivo que movilizará una media de 443 policías locales cada día.

Los festejos se celebrarán del 15 al 22 de agosto, aunque el operativo especial comenzará el viernes 14, coincidiendo con el espectáculo pirotécnico, y se prolongará hasta el domingo 23. El Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local permanecerá además activo desde la mañana del día 14 hasta la mañana del lunes 24.

La dimensión del dispositivo será coordinada entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y los servicios sanitarios. La Junta Local de Seguridad se reunirá el martes 11 de agosto para concretar la coordinación de todos los efectivos.

16 cámaras nuevas y drones todos los días

Uno de los principales refuerzos de este año estará en la videovigilancia. A las alrededor de 100 cámaras que ya funcionan en el Centro Histórico y su entorno se añadirán otras 16 en el Real de Cortijo de Torres, situadas en puntos estratégicos como las principales avenidas y las zonas de parada de autobuses y taxis.

A esta red se sumará la vigilancia aérea mediante drones, que sobrevolarán diariamente el entorno del Real. Su función será captar posibles incidencias y, al mismo tiempo, facilitar una respuesta más rápida de las unidades desplegadas ante alteraciones del orden público u otras situaciones que requieran intervención.

El dispositivo contempla servicios especiales en la zona de la Juventud en diferentes franjas horarias.

La Policía Local tiene programados 4.434 servicios durante el dispositivo, con una media de 443 efectivos diarios. De ellos, 2.166 corresponden al operativo extraordinario diseñado específicamente para estas fiestas y se sumarán a los 2.268 efectivos del servicio ordinario.

El despliegue contará con unidades especializadas como el Grupo Operativo de Apoyo (GOA), que reforzará la vigilancia tanto en Cortijo de Torres como en la Feria del Centro, además del Subgrupo Canino y el Grupo de Investigación y Protección (GIP).

También participará el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), que realizará controles preventivos de alcoholemia en el Centro y en los accesos al Real.

Entre las prioridades de los agentes estará la detección de armas blancas y objetos punzantes, el control de la venta de alcohol a menores, el cumplimiento de los horarios de cierre, la ocupación de vías de evacuación por establecimientos, la inspección de casetas y la prevención de comportamientos incívicos.

El Grupo de Caballería tendrá asimismo presencia en las calles del Real y participará en la romería urbana del primer sábado de Feria.

Botellas de vidrio y alcohol a menores

La Policía Local y la Policía Nacional trabajarán de forma coordinada en la prevención de delitos y el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

En el Centro se reforzará especialmente el control de actividades delictivas y de objetos peligrosos, incluidos los controles de acceso para evitar la entrada con botellas de vidrio. También se vigilará la venta de alcohol a menores, la venta de bebidas sin autorización y las denominadas barras de alcance para la expedición de bebidas en la vía pública.

Imagen de archivo de un botellón. E.E.

En el Real, el GRUPRONA de la Policía Local realizará inspecciones y controles sanitarios sobre los alimentos destinados a las casetas, especialmente durante las operaciones de carga y descarga. Estas actuaciones se coordinarán con el SEPRONA de la Guardia Civil y el Servicio de Sanidad Alimentaria municipal.

Además, se incorporarán efectivos de inspección pesquera para controlar la trazabilidad y las tallas reglamentarias.

La seguridad física de las zonas más concurridas también se reforzará con bloques de hormigón y jardineras, que se colocarán en determinados puntos para impedir el acceso de vehículos y bloquear áreas de gran concentración de personas.

Guardia Civil, tráfico y controles de drogas

La Guardia Civil asumirá el control de los accesos a Málaga y de las rondas de circunvalación, mientras que la Policía Local establecerá restricciones y desvíos para garantizar la movilidad y el funcionamiento del transporte público.

También se desplegarán controles estáticos y móviles de alcoholemia y drogas en las zonas de influencia del Centro y del Real.

El Real Cuerpo de Bomberos contará diariamente con una dotación en el Centro y dos en el Real durante los turnos de tarde y noche.

Habrá además tres autobombas disponibles cada día para atender cualquier emergencia relacionada con la Feria: una en el Centro, entre las 14.00 y las 19.00 horas, y dos en el Real, desde las 13.30 hasta las 5.30 horas.

Protección Civil desplegará voluntarios tanto en el Real como en el Centro, con puestos fijos en la zona de Seguridad de Cortijo de Torres y en la plaza de la Marina.

Como en anteriores ediciones, Protección Civil repartirá gratuitamente pulseras de identificación para menores y personas mayores en sus puestos fijos del Centro y del Real. El Ayuntamiento recuerda asimismo que ante una emergencia debe llamarse al 112 y pide a los ciudadanos que consulten únicamente información difundida por administraciones, medios de comunicación y cuentas oficiales para evitar la propagación de bulos durante la Feria.