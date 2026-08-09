Atropello mortal en Málaga: una persona es arrollada por varios vehículos cuando caminaba de madrugada por la A-7

Imagen de la carretera donde ha ocurrido el accidente mortal. 112 Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Una persona ha fallecido tras ser atropellada en la A-7 a su paso por Málaga durante la madrugada del domingo. La víctima fue arrollada por varios vehículos mientras caminaba por la autovía a la altura del kilómetro 995 en sentido Málaga. El suceso fue alertado por varios conductores y en el lugar intervinieron la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de emergencias. No se han facilitado más datos sobre la identidad del peatón fallecido en el accidente.

Una persona ha muerto en la madrugada de este domingo tras ser atropellada en la A-7 a su paso por Málaga.

Así lo han confirmado desde el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados, sobre las 00.15 horas, varios testigos llamaron al 1-1-2 para informar de que había una persona andando por la autovía a la altura del kilómetro 995 en sentido Málaga.

Se activó entonces a la Guardia Civil de Tráfico. Posteriormente, a las 1.00 horas, varios conductores alertaron de que, en el kilómetro 993, había una persona tendida en la calzada que había sido atropellada por diversos vehículos.

De inmediato, se avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Los operativos desplazados al lugar han confirmado la muerte de un peatón que caminaba por la A-7, y del que no han trascendido más datos, en el lugar del siniestro.