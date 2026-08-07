Más Metro para la Feria de Málaga: trenes cada cinco minutos y servicio hasta las 2.30 horas el día de los fuegos

Dos mujeres vestidas de gitana, en el interior de una de las estaciones del Metro de Málaga. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Málaga ampliará su horario durante la Feria de Agosto, con trenes cada cinco minutos la noche del pregón y los fuegos artificiales. El servicio permanecerá operativo hasta las 2.30 horas la noche del viernes 14 al sábado 15 de agosto, y hasta la 1.30 horas el resto de días de Feria. Se suman más de 13 horas adicionales de servicio respecto a una semana normal, para responder al aumento de viajeros. Habrá refuerzo de vigilancia en trenes y estaciones para garantizar la seguridad durante las fiestas.

Málaga ya cuenta los días para una de sus citas más esperadas del año: la Feria de Agosto. Y el Metro se prepara para afrontar la llegada de miles de malagueños y visitantes.

Con motivo de los festejos, que se celebran del 15 al 22 de agosto, Metro de Málaga pondrá en marcha un dispositivo especial para ampliar el servicio y reforzar la seguridad en trenes y estaciones.

La principal novedad llegará en la noche del viernes 14 al sábado 15 de agosto, coincidiendo con el tradicional pregón y el espectáculo de fuegos artificiales que dará el pistoletazo de salida a las fiestas.

Esa noche, el suburbano permanecerá operativo hasta las 2.30 horas, con una frecuencia especialmente reforzada: habrá trenes cada cinco minutos desde las 20.00 horas del viernes y hasta el cierre.

Durante el resto de jornadas de Feria, el horario también se ampliará. El servicio se mantendrá activo hasta las 1.30 horas de la madrugada, facilitando el regreso a casa de quienes opten por el transporte público para desplazarse hasta los distintos puntos de celebración.

Más de 13 horas adicionales de servicio

El dispositivo especial supone incorporar más de 13 horas de servicio respecto a una semana ordinaria, adaptando la oferta del Metro al fuerte incremento de la movilidad que experimenta la ciudad durante estos días.

Los horarios de inicio, sin embargo, se mantienen sin cambios. En los días laborables, los primeros trenes circularán desde las 6.30 horas, mientras que sábados, domingos y festivos el servicio comenzará a las 7.00 horas, como sucede habitualmente.

La ampliación del servicio irá acompañada de un refuerzo de la vigilancia tanto en los trenes como en las estaciones. El objetivo es garantizar la seguridad y favorecer el normal funcionamiento del suburbano en las franjas de mayor demanda.

La medida responde a la previsión de una elevada afluencia de viajeros durante unas fiestas que convierten a Málaga en uno de los grandes focos de actividad turística y de ocio del verano.

El Metro de Málaga vuelve así a adaptar su dispositivo a los grandes acontecimientos de la ciudad, como ya hace durante Semana Santa, determinados encuentros deportivos, los partidos del Unicaja Baloncesto o las principales carreras urbanas.