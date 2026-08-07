De edificios vacíos a diez viviendas protegidas: la nueva operación de la Junta en el Centro de Málaga

Imagen de uno de los edificios vendidos por la Junta de Andalucía en el Centro de Málaga. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Tres edificios vacíos en el Centro de Málaga serán rehabilitados para crear diez viviendas protegidas. La Junta de Andalucía ha vendido estos inmuebles por más de 791.000 euros a empresas privadas para su recuperación residencial. La operación forma parte de la estrategia de AVRA para movilizar patrimonio público y aumentar la oferta de vivienda asequible. El Ayuntamiento de Málaga y la Junta avanzan en acuerdos para la adquisición y rehabilitación de más inmuebles en el Centro Histórico.

Tres edificios que permanecían sin uso en pleno Centro de Málaga tienen ya destino: su rehabilitación permitirá crear diez viviendas protegidas.

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha vendido los inmuebles situados en las calles Álvarez 16 y 18 y Alta 18, dentro de su estrategia para movilizar patrimonio público y aumentar la oferta de vivienda asequible.

Las tres operaciones han alcanzado un importe conjunto de más de 791.000 euros y permitirán recuperar para uso residencial edificios que permanecían infrautilizados.

La actuación se enmarca en la Oferta Pública Permanente de AVRA, mediante la que la Junta está sacando al mercado inmuebles de titularidad pública para impulsar nuevas promociones de vivienda protegida.

Los dos edificios de la calle Álvarez, situados en los números 16 y 18, cuentan con superficies de 102,54 y 105,11 metros cuadrados, respectivamente.

Su rehabilitación permitirá obtener seis viviendas protegidas y ambos inmuebles han sido adjudicados a la mercantil Micarmasol S.L.

El tercer inmueble se encuentra en el número 18 de la calle Alta. Cuenta con 143,29 metros cuadrados y su actuación permitirá crear otras cuatro viviendas protegidas. En este caso, la adjudicación ha correspondido a Arcadia Alta S.L.

En total, por tanto, se trata de 350,94 metros cuadrados repartidos entre tres edificios que recuperarán su función residencial y permitirán generar diez viviendas protegidas en una de las zonas con mayor presión sobre el mercado inmobiliario de Málaga.

Venta de patrimonio

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha defendido que la Junta está poniendo "todo el patrimonio público disponible" al servicio del aumento de la oferta de vivienda protegida.

"Durante años se han mantenido inmuebles de titularidad pública sin destinar a ningún uso, sin generar oportunidades para las familias y sin contribuir a ampliar el parque de vivienda asequible. Desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno de la Junta nuestra prioridad ha sido movilizar ese patrimonio para ponerlo al servicio de la ciudadanía y facilitar que puedan levantarse más viviendas asequibles", ha señalado.

La responsable autonómica ha destacado que el objetivo no es únicamente enajenar los inmuebles, sino activar su función residencial y favorecer que la iniciativa privada los rehabilite para generar vivienda asequible.

AVRA ya ha impulsado en Málaga capital otros procedimientos similares para recuperar inmuebles residenciales y destinarlos a vivienda protegida. Entre ellos figuran operaciones en las calles Dos Aceras y Ollerías, además de actuaciones ya formalizadas en el entorno de Lagunillas y la calle Ermitaño.

En paralelo, la Consejería de Vivienda continúa trabajando con el Ayuntamiento de Málaga para cumplir los compromisos derivados del acuerdo de liquidación del convenio conocido como Tecnocasas, vinculado a actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana en el Centro Histórico.

El acuerdo contempla que el Ayuntamiento adquiera 14 inmuebles que actualmente son propiedad de AVRA. Ambas administraciones han consensuado ya los informes de valoración de estas fincas y avanzan en la tramitación administrativa necesaria para formalizar la operación.