Oferta de empleo en Málaga: ponen en marcha el proceso para incorporar seis nuevos intendentes a la Policía Local

Una imagen de archivo de la Policía Local de Málaga. Amparo García

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado el proceso para incorporar seis nuevos intendentes a la Policía Local, la máxima categoría de mando operativo. Cinco de las plazas serán por promoción interna y una por turno libre, incluidas en las ofertas de empleo público de 2023 y 2024. Los aspirantes a la plaza de turno libre deben tener nacionalidad española, titulación universitaria, permisos de conducir A2 y B, y carecer de antecedentes penales. El proceso selectivo incluye pruebas de conocimientos, aptitud física, capacidad psicológica, reconocimiento médico y un curso selectivo previo a la toma de posesión.

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha el proceso para incorporar seis nuevos intendentes a la Policía Local, la máxima categoría de mando operativo del cuerpo municipal.

La convocatoria, incluida en las ofertas de empleo público de 2023 y 2024, contempla la cobertura de seis plazas de funcionario de carrera, de las que cinco estarán reservadas a promoción interna y una se cubrirá mediante turno libre.

Las bases específicas, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga, establecen que cuatro de las plazas corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2023 —tres por promoción interna y una de acceso libre—, mientras que las dos restantes proceden de la OEP de 2024 y también serán para promoción interna.

Las plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, y están encuadradas en el subgrupo A1, el nivel más alto de clasificación profesional dentro de la función pública.

Requisitos para acceder

En el caso de la única plaza de turno libre, los aspirantes deberán reunir una serie de requisitos, entre ellos tener la nacionalidad española, ser mayor de edad, no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa y estar en posesión de un título universitario de grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura, máster universitario, doctorado o una titulación equivalente.

Además, deberán disponer de los permisos de conducción A2 y B, asumir el compromiso de portar armas y, en su caso, utilizarlas en el ejercicio de sus funciones, carecer de antecedentes penales por delitos dolosos y no haber sido separados del servicio de ninguna administración pública mediante resolución firme.

Las bases también establecen que quienes anteriormente hubieran accedido a una plaza de Policía Local por turno libre deberán acreditar haber permanecido al menos cinco años prestando servicio en el municipio donde la obtuvieron antes de poder concurrir nuevamente por esta vía.

La convocatoria contempla un proceso selectivo compuesto por diferentes pruebas destinadas a evaluar los conocimientos, la aptitud física y la capacidad psicológica de los aspirantes, además del preceptivo reconocimiento médico y un curso selectivo de ingreso previo a la toma de posesión como funcionarios de carrera.