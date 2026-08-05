Nuevo paso de la Junta para culminar la reapertura del viejo Hospital Pascual de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha adjudicado un contrato de 1,73 millones de euros para reformar la planta de hospitalización del antiguo Hospital Pascual de Málaga. Esta actuación forma parte de la segunda fase de recuperación del hospital, que contará con unas 200 camas y será clave para la red sanitaria local. La primera fase de la rehabilitación incluyó una inversión de 3,49 millones y habilitará 16 consultas externas y una Unidad de Continuidad Asistencial. El Hospital Pascual reforzará la capacidad asistencial de Málaga mientras avanza la construcción del nuevo Hospital Regional Universitario.

La recuperación del antiguo Hospital Pascual y su incorporación a la cartera sanitaria de Málaga capital, con unas 200 camas, sigue avanzando.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha adjudicado un nuevo contrato para acometer la reforma de la planta de hospitalización del histórico centro sanitario, una actuación valorada en 1,73 millones de euros que permitirá continuar la puesta a punto del edificio mientras avanza la construcción del futuro Hospital Regional Universitario.

El contrato, adjudicado el pasado 31 de julio a la empresa malagueña Construcciones T. Arjona S.L., asciende a 1.731.807,12 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación supone un nuevo paso en la recuperación del complejo, llamado a desempeñar un papel de apoyo a la red sanitaria malagueña durante el periodo de transición hasta la entrada en funcionamiento del nuevo hospital que la Junta construye en los terrenos del Civil.

Una segunda fase de las actuaciones

La adjudicación llega cuatro meses después de que la Junta presentara la primera fase de la rehabilitación del inmueble.

En abril, los consejeros de la Presidencia, Antonio Sanz, y de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, visitaron las obras iniciadas el 13 de febrero en la planta baja del edificio.

Aquella actuación, con una inversión de 3,49 millones de euros, afectaba a una superficie superior a los 2.000 metros cuadrados y permitirá habilitar 16 consultas externas de distintas especialidades médicas, además de una Unidad de Continuidad Asistencial (UCA) con doce puestos de atención —ocho sillones y cuatro camas— y cuatro consultas, tres médicas y una de enfermería.

Las obras también contemplan el traslado al edificio del Área de Contratación de la Central Provincial de Compras de Málaga.

Durante aquella visita, Sanz situó el objetivo de la Junta en que estas nuevas instalaciones puedan entrar en funcionamiento antes de que finalice 2026, apuntando al mes de noviembre como horizonte para su apertura.

Más capacidad para el Hospital Regional

La nueva adjudicación permitirá seguir ampliando la recuperación del antiguo Hospital Pascual.

Con un plazo de ejecución de seis meses, la actuación se desarrollará previsiblemente hasta comienzos de 2027, por lo que todo apunta a que la recuperación del edificio continuará ejecutándose por fases.

La Junta ha defendido desde el inicio del proyecto que el Hospital Pascual será una infraestructura estratégica para reforzar la capacidad asistencial de Málaga mientras se construye el nuevo Hospital Regional.

En ese sentido, la puesta en marcha de las nuevas consultas permitirá reorganizar y ampliar la actividad en los pabellones General y Civil y en el Centro de Alta Resolución de Especialidades José Estrada, liberando espacio en estas instalaciones.